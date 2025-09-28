Pausa dal maltempo, poi l’ondata di freddo anomalo: il meteo

Pausa dal maltempo, poi freddo colpo di scena dalla Russia. Queste le ultime previsioni meteo per l’Italia investita con l’arrivo dell’autunno da una serie di intense perturbazioni, che hanno portato piogge intense da Nord a Sud.

Meteo oggi e domani

I prossimi giorni risulteranno dunque tutto sommato tranquilli meteorologicamente parlando, solo oggi domenica 28 settembre si osserveranno ancora dei rovesci sul medio Adriatico e all’estremo Sud, mentre l’inizio della prossima settimana sarà stabile e ampiamente soleggiato. Ma attenzione perché sarà solo una fase di brevissima durata sottolinea iLMeteo.it.

Un vero ribaltone, infatti, è atteso già da martedì 30 settembre sera-notte, quando lo scenario meteorologico si farà quasi anomalo per il periodo. Per mercoledì 1 ottobre, i modelli previsionali indicano una netta e decisa irruzione di aria gelida proveniente direttamente dalla Russia. Si tratta di una massa d’aria continentale, insolitamente precoce e fredda, che precipiterà verso l’Italia, innescando una fase di maltempo molto particolare.

Questo massiccio afflusso di correnti orientali non solo provocherà temporali da forte contrasto termico con possibili grandinate, specie sulle regioni centro-meridionali, ma determinerà un crollo termico a dir poco eccezionale. Un vero e proprio assaggio d’inverno, insomma, benché ancora a fine settembre/inizio ottobre.

L’aria fredda non si esaurirà con il suo ingresso, ma sarà il motore per la formazione di un profondo e insidioso ciclone sullo Ionio. Questo vortice depressionario, alimentato dal contrasto tra l’aria gelida e le acque ancora tiepide del Mediterraneo, porterà un forte maltempo che si concentrerà in particolare sulle regioni meridionali, con l’apice atteso tra l’1 e il 3 ottobre.

L’Italia si presenterà meteorologicamente divisa in due in questa fase. Le regioni settentrionali, pur avendo subìto il primo assaggio autunnale, godranno di un tempo molto più tranquillo una volta che l’irruzione fredda sarà passata e la depressione si sarà spostata verso Sud. Qui si potrà assistere a giornate più soleggiate e asciutte, sebbene con temperature fresche.

Nel dettaglio

Oggi, domenica 28 settembre – Al Nord: soleggiato, più nubi al Nord Est. Al Centro: piogge sulle adriatiche, soleggiato altrove. Al Sud: instabile con rovesci sparsi.

Domani, lunedì 29 settembre – Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato.

Martedì 30 settembre – Al Nord: nubi in aumento. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: soleggiato.

TENDENZA: da mercoledì freddo in arrivo dalla Russia e temporali.