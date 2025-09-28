Lavori per il tram, modifiche alla viabilità all’incrocio tra via della Provvidenza e via Borromeo

Si informa la cittadinanza che, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della linea tranviaria SIR2, con ordinanza n. 143 del 26 settembre 2025 è stato disposto l’accantieramento, in fasi successive, della carreggiata sud della S.R.11 e di alcune aree pubbliche in corrispondenza dell’incrocio tra via Borromeo e via della Provvidenza.

Le disposizioni saranno in vigore dal 1° ottobre al 15 novembre 2025 e comporteranno modifiche alla viabilità, come da planimetrie allegate. Le prime fasi del cantiere sono finalizzate alla realizzazione di una rotatoria provvisoria.

Principali modifiche alla viabilità:

occupazione della carreggiata sud in direzione Padova di via della Provvidenza ;

; divieto di svolta in via Borromeo per chi proviene da Vicenza ;

; divieto di svolta verso Padova per chi proviene da via Borromeo ;

; mantenimento degli attraversamenti pedonali esistenti ;

; istituzione del divieto di sosta in alcuni parcheggi di piazza Cornaro Piscopia.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a seguire le indicazioni per garantire la sicurezza di tutti.