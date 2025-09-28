Albania, trovato morto imprenditore italiano: ucciso con un colpo di pistola alla testa

E’ giallo sull’omicidio di Edoardo Sarchi, imprenditore italiano 44enne proprietario della fabbrica di mattoni ‘Tegola Edil Centro’ a Tirana, che viveva e lavorava in Albania da oltre 20 anni. Il corpo senza vita dell’italiano è stato trovato intorno a mezzanotte e mezzo della notte tra venerdì e sabato, nel villaggio di Salari, a Tepelena, dove spesso il 44enne andava a caccia. Sarchi sarebbe stato colpito da un solo proiettile alla testa.

Secondo una prima ricostruzione Sarchi si sarebbe trovato a Tepelena per cacciare insieme al socio e al figlio di questi. Il socio ha dichiarato agli inquirenti che una persona si è piazzata davanti al suo veicolo e ha sparato contro di loro. Ha spiegato di aver tentato di prestare i primi soccorsi alla vittima rimuovendo il corpo dall’auto e di aver poi avvisato la polizia. In queste ore – riportano i media albanesi – gli investigatori stanno ascoltando il figlio del socio di Sarchi, che si trovava sulla scena del crimine, ma si era allontanato.

Fin dalla prima segnalazione l’ambasciata d’Italia a Tirana e il consolato generale a Valona sono rimasti, in stretto raccordo con la Farnesina, in contatto costante con i familiari del connazionale seguendo il caso con la massima attenzione per accertare i contorni della vicenda e prestare ogni possibile assistenza di natura consolare.