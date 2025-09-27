Tornano le letture animate in biblioteca e al Parco Etnografico

Anche quest’anno la Biblioteca di Rubano propone un ciclo autunnale di letture animate a tema.

In occasione della festa dei nonni, sabato 4 ottobre, presso la biblioteca di Rubano, l’attrice Marica Daniele leggerà tante storie e condurrà un piccolo laboratorio teatrale con un momento danzante. La lettura è articolata in due turni di 45 minuti: il primo dalle 10.00 alle 10.45 per bambini di 3-5 anni e il secondo dalle 11.15 alle 12.00 per bambini di 6-8 anni.

In occasione di una delle domeniche ecologiche, domenica 9 novembre, presso il Parco Etnografico di Rubano, la guida naturalistica Giulia Masiero ci guiderà in una passeggiata naturalistica con lettura animata di libri di divulgazione facendoci scoprire il meraviglioso mondo degli alberi. La passeggiata è articolata in due turni di 45 minuti: il primo dalle 10.00 alle 10.45 per bambini di 3-5 anni e il secondo dalle 11.15 alle 12.00 per bambini di 6-8 anni.

Sabato 13 dicembre, presso la biblioteca di Rubano, gli attori Carlo e Sara Corsini ci faranno vivere lo spirito del Natale con una lettura animata e un laboratorio artistico. Ci troveremo tutti alle 10.00, i bambini di 3-5 anni inizieranno con la lettura animata mentre quelli di 6-8 anni svolgeranno il laboratorio artistico. Alle 10.45 i due gruppi invertiranno l’attività, i bambini di 3-5 anni si cimenteranno con il laboratorio artistico e quelli di 6-8 anni assisteranno alla lettura animata. Sarà un’occasione per immergersi nello spirito del Natale, stimolare la fantasia e condividere insieme un momento di gioia e creatività.

Gli incontri sono gratuiti ma la partecipazione è limitata a 25 bambini accompagnati da un adulto per turno. È quindi necessaria la prenotazione del posto inviando una mail a [email protected] specificando il numero di bambini e adulti partecipanti.