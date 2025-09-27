Elezioni Regionali 2025 – Avviso per le funzioni di Presidente, Segretario e Scrutatore di seggio elettorale

Avviso per la disponibilità alla funzione di presidente di seggio elettorale

L’Amministrazione comunale di Rubano, nell’ottica di avere un numero di persone che si rendano disponibili al servizio di Presidente di seggio elettorale in caso di defezione dell’ultimo momento da parte dei nominativi notificati dalla Corte di Appello di Venezia, rende noto che gli elettori del Comune di Rubano, iscritti all’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale, possono manifestare la propria disponibilità a prestare servizio di Presidente nei giorni 22, 23, 24 novembre, in occasione dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Veneto del 23 e 24 novembre 2025.

La domanda dovrà essere presentata entro il 17 novembre 2025, con una delle seguenti modalità:

1) personalmente, o per delega, agli sportelli del PuntoSi, nei seguenti giorni ed orari:

– lunedi, mercoledi, venerdi: dalle ore 08:30 alle ore 13:30 (accesso libero);

– martedi e giovedi: dalle ore 10:30 alle ore 17:30 (su appuntamento telefonando al nr. 0498739222, e digitando il tasto riferito al PuntoSi, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 nei giorni dal lunedi al venerdi, e martedi e giovedi dalle ore 15:30 alle ore 16:30)

2) trasmettendola alla pec “[email protected]” il cui invio può avvenire anche da mail non certificata, allegando copia del documento di identità.

In caso di necessità, la nomina a Presidente di seggio elettorale sarà formalizzata, nei tempi previsti dalla legge, con apposito atto che sarà notificato all’interessato.

Avviso per la disponibilità alla funzione di scrutatore per seggio elettorale

L’Amministrazione comunale di Rubano rende noto che gli elettori del Comune di Rubano, anche non iscritti all’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, possono manifestare la propria disponibilità a prestare servizio di scrutatore nei giorni 22, 23 e 24 novembre in occasione dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Veneto del 23 e 24 novembre 2025.

La domanda dovrà essere presentata entro il 23 ottobre 2025, con una delle seguenti modalità:

La nomina a scrutatore iscritto all’albo sarà formalizzata, nei tempi previsti dalla legge, dalla Commissione Elettorale Comunale, organo deputato per legge alla nomina degli scrutatori effettivi e dei sostituti, con apposito atto che sarà notificato all’interessato.

Si rappresenta che in caso di domande oltre il limite di scrutatori previsti iscritti all’albo, sarà data assegnazione in base all’ordine di arrivo della domanda al protocollo.

Per gli elettori non iscritti all’albo l’eventuale chiamata a svolgere la funzione sarà effettuata in base all’ordine di arrivo della domanda e in base alle defezioni dell’ultimo momento.

Avviso per la disponibilità alla funzione di segretario di seggio elettorale

L’Amministrazione comunale di Rubano, nell’ottica di avere un numero di persone che si rendano disponibili al servizio di Segretario di seggio elettorale in caso di mancanza di persone idonee a tale servizio, rende noto che gli elettori del Comune di Rubano, che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore), possono manifestare la propria disponibilità a prestare servizio di Segretario nei giorni 22, 23 e 24 novembre in occasione dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Veneto del 23 e 24 novembre 2025.

La domanda dovrà essere presentata entro il 17 novembre 2025, con una delle seguenti modalità:

L’eventuale chiamata, in base all’ordine di presentazione della domanda al protocollo, potrà avvenire direttamente da parte del Presidente di Seggio incaricato ovvero da parte dell’Ufficio Elettorale su incarico dello stesso.