ALLIEVE A PESCARA PER LA FINALE ARGENTO, TITOLI PROVINCIALI CADETTI IN PALIO AL COLBACHINI

Per le allieve di Assindustria Sport è arrivato il momento in cui l’atletica si fa sport di squadra. Nel weekend saranno infatti impegnate sulla pista dello Stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per la Finale Nazionale “A” Argento. L’appuntamento richiamerà circa 300 atleti in rappresentanza di 24 squadre (12 maschili, 12 femminili). Prima gara di corsa alle ore 15, sabato, con i 110 ostacoli, alle 15.30 i 100 maschili. Domenica si inizia alle 8.45, prima gara di corsa alle 10 con i 400 ostacoli maschili. Saranno presenti alcune delle migliori promesse dell’atletica italiana, tra cui la gialloblù Martina Reggiani, capofila nell’alto.

Questa la squadra di Assindustria Sport a Pescara. 100: Siria Cattani. 200: Cattani. 400: Carolina Fiascone. 800: Camilla Cardin. 1.500: Alice Pertile. 3.000: Pertile. 100hs: Giorgia Rampazzo. 400hs: Martina Reggiani. Lungo: Giulia Pigozzo. Triplo: Giorgia Ghirardello. Alto: Reggiani. Asta: Rampazzo. Peso: Laura Geronutti. Disco: Anna Cabianca. Giavellotto: Martina Caldon. Martello: Chiara Calore. Marcia (5.000 metri): Sveva Michieletti. 4x100m: Cattani, Fiascone, Pigozzo, Rampazzo. 4x400m: Cardin, Fiascone, Pertile, Reggiani.

Ma i riflettori si accenderanno anche sullo Stadio Colbachini, pronto a ospitare il Campionato provinciale individuale Cadetti per Padova e Rovigo, meeting di chiusura della stagione estiva. La manifestazione, molto attesa dai cadetti, è organizzata dal Comitato provinciale Fidal e da Assindustria Sport e per diversi fra i presenti farà da antipasto per i Tricolori in programma nel prossimo fine settimana a Viareggio. Sabato il ritrovo è previsto alle 14.30, domenica alle 8.30, in pista e in pedana 31 atleti-gara della società di casa.

(Assindustria Padova)