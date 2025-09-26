Tech: Zimmer (Huawei), ‘Batteria fino a 21 giorni con Huawei Watch GT 6’

“Lanciamo due nuovi smartwatch per la serie GT 6: GT 6 Pro, GT 6 da 46 mm e GT 6 da 41 mm. Godono di un nuovo design, Gps migliorato e durata della batteria fino a 21 giorni”. Così Andreas Zimmer, Head of Product di Huawei, intervenendo all’evento globale ‘Ride the wind’ a Parigi, elenca le principali caratteristiche della nuova serie Huawei Watch GT 6, un connubio perfetto tra il fascino di alta orologeria e l’innovazione tecnologica di ultima generazione. Un dispositivo ottimale per la vita quotidiana e le attività sportive, indoor e outdoor.