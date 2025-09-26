Ricreazione!

La Compagnia di Ricreazione presenta

Recital di fine estate

Arie della Serva di Padova e Three italian songs su liriche di V. Faggiano e musiche di R.W.Butts

brani di W. A. Mozart e G.B. Pergolesi

venerdì 03/10/2025 ore 20:00

Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann

con Dominika Zamara (dai successi del Carnegie Hall) , Claudia Della Giustina

I Fiati della banda della Città di Selvazzano – M° Giuseppe Faggin

Intermezzi comici di: Francesca Burlini, Micci Munari, Vincenzo Faggiano

presentano: Isabella Piu & Daniele Parolin

ideazione e regia di Vincenzo Faggiano

Info:

posto unico euro 10,00, prenotazione : Eventbrite, Gabbia , presso Palazzo Zuckermann il giorno dello spettacolo dalle ore 19:00

[email protected]

In caso di maltempo lo spettacolo sarà posticipato al giorno 08/10/2025

Libia o dell’estetica della guerra

Dal romanzo “Libia” di Vincenzo Faggiano

domenica 5/10/2025 ore 20:00

Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann

con Isabella Piu Daniele Parolin Micci Munari Alfredo Popolizio Vittorio De Zuanne Francesca Burlini Shambhavi Anjesh Alessandro Vecchiato Antonietta Sambin Marielena Verde
regia di Vincenzo Faggiano, scenografie di Micci Munari
 

posto unico euro 10,00, prenotazione : Eventbrite, Gabbia , presso Palazzo Zuckermann il giorno dello spettacolo dalle ore 19:00

[email protected]

In caso di maltempo lo spettacolo sarà posticipato al giorno 11/10/2025

 

