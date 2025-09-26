La Compagnia di Ricreazione presenta
Recital di fine estate
Arie della Serva di Padova e Three italian songs su liriche di V. Faggiano e musiche di R.W.Butts
brani di W. A. Mozart e G.B. Pergolesi
venerdì 03/10/2025 ore 20:00
Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann
con Dominika Zamara (dai successi del Carnegie Hall) , Claudia Della Giustina
I Fiati della banda della Città di Selvazzano – M° Giuseppe Faggin
Intermezzi comici di: Francesca Burlini, Micci Munari, Vincenzo Faggiano
presentano: Isabella Piu & Daniele Parolin
Info:
posto unico euro 10,00, prenotazione : Eventbrite, Gabbia , presso Palazzo Zuckermann il giorno dello spettacolo dalle ore 19:00
In caso di maltempo lo spettacolo sarà posticipato al giorno 08/10/2025
Libia o dell’estetica della guerra
Dal romanzo “Libia” di Vincenzo Faggiano
domenica 5/10/2025 ore 20:00
Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann
con Isabella Piu Daniele Parolin Micci Munari Alfredo Popolizio Vittorio De Zuanne Francesca Burlini Shambhavi Anjesh Alessandro Vecchiato Antonietta Sambin Marielena Verde
regia di Vincenzo Faggiano, scenografie di Micci Munari
posto unico euro 10,00, prenotazione : Eventbrite, Gabbia , presso Palazzo Zuckermann il giorno dello spettacolo dalle ore 19:00
In caso di maltempo lo spettacolo sarà posticipato al giorno 11/10/2025