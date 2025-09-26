Maratona di lettura ‘Il Veneto legge’: Giornata regionale venerdì 3 ottobre 2025

Al via la 9^ edizione della Maratona di lettura ‘Il Veneto legge’, nata con l’obiettivo di promuovere la lettura su tutto il territorio regionale. La manifestazione mette insieme cittadinanza, comunità educante e coloro che agiscono nella filiera del libro, coinvolgendo scuole, biblioteche, librerie, case editrici, per rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta. La Giornata regionale è programmata per il 3 ottobre 2025 con appuntamenti diffusi in tutto il Veneto. Tanti gli eventi della maratona del 3 ottobre 2025, o di riscaldamento, anche in provincia di Padova: https://ilvenetolegge.it/eventi/ (link alla pagina dedicata del portale https://ilvenetolegge.it/).

La manifestazione “Il Veneto Legge” è ideata e organizzata dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto, l’Associazione Italiana Biblioteche – AIB Veneto e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – MIM Veneto e promossa in collaborazione con l’Associazione Librai Italiani – Confcommercio Veneto, il SIL – Confesercenti Veneto, l’Associazione Editori Veneti, l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione degli Editori Indipendenti e Leggere per Leggere.

