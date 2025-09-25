Pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 ed elenco annuale 2026 e programma triennale forniture e servizi 2026-2028

Il giorno 19/09/2025 la giunta comunale ha adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, contenente anche l’elenco dei lavori da avviare nel primo anno e contestualmente il Programma Triennale Forniture e Servizi 2026-

2028 (deliberazione n. 82 del 19/09/2025).

I Programmi sono depositati in visione al pubblico presso i Servizi Tecnici e il PuntoSi del Comune di Rubano, via Rossi 11, a partire dal giorno 23/09/2025, per 30 giorni consecutivi.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque sia interessato può prendere visione dei Programmi, estrarne copia e formulare osservazioni e proposte.

Scaduto il termine di pubblicazione il Programma sarà approvato dal Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di Previsione.

I Programmi sono inoltre consultabili sul sito.