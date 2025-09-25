Oktoberfest 2025 – 4 Edizione

La Parrocchia Santa Maria Assunta di Rubano organizza la 4^ edizione dell’Oktoberfest 2025

L’evento verrà realizzato nei giorni 26-27 settembre e 3-4 ottobre 2025 dalle ore 19.30 nell’area del campo sportivo, attigua al patronato della Parrocchia S. Maria Assunta di Rubano dove verranno allestiti dei gazebo per gli ospiti che potranno cenare e degustare birre. Sarà attiva una cucina con piatti tipici tirolesi, birra, pesce fritto i venerdì e piatti di cucina tradizionale, oltre a piatti veloci come piadine, panini e fritti, con degustazione di birre.

Durante le serate, dalle ore 21.00 si potrà assistere a vari spettacoli:

venerdì 26 settembre: Roby Dj – sabato 27 settembre, musica live con No Excuses;

venerdì 3 ottobre: Dj Levo – sabato 4 ottobre: Concerto live con Sofà so Groove.

Tutte le sere baby dance con gli animatori del Grest.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del comune di Rubano