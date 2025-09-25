Gis 2025, Prosperi (Assodimi – Assonolo): “Noleggiatori diventino consulenti e riferimento del cliente”

“Il noleggio sta vivendo un periodo di crescita non solo finanziaria ma anche di crescita aziendale. Le aziende hanno capito che il noleggio sta diventando sempre più importante, sia noleggio a caldo che a freddo, devono però anche decidere ‘che cosa fare da grande’: questo vuol dire finanziamenti, organizzazione interna e del personale, formazione e consulenza. In un mondo fatto di oltre 5000 punti di noleggio, i grandi e medi noleggiatori che vogliono diventare punti di riferimento devono riorganizzarsi e diventare consulenti per i propri clienti, fornendo quindi servizi ad alto valore aggiunto”. Sono le parole di Marco Prosperi, direttore Assodimi – Assonolo, associazione generale dei noleggiatori di beni strumentali, al convegno ‘Prospettive di noleggio: l’Italia in quota nel futuro tra sfide di mercato, strategie logistiche, protezione digitale e nuove vie di trasporto’, organizzato da Sollevare in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, firmato da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre.