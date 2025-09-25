Gis 2025, Monica (Inail): “Confine tra modifica e manutenzione di un macchinario è sottile, porre grande cura negli interventi”

“Come dipartimento siamo molto interessati alla sicurezza degli apparecchi di sollevamento. Personalmente ho affrontato il tema delle modifiche che si apportano a macchinari vetusti o che richiedono interventi di miglioramento. Il confine tra una manutenzione e una modifica è molto sottile, ma la modifica implica una serie di nuove responsabilità da parte di chi è intervenuto su di essa, quindi deve essere posta grande attenzione sugli interventi che vengono posti in essere sui macchinari. Il datore di lavoro che interviene deve dunque avere particolare cura di questo e deve destinare questi interventi o al fabbricante originario o ad altre realtà competenti”. Sono le parole di Luigi Monica, tecnologo Dipartimento innovazioni tecnologiche Inail, al convegno ‘Responsabilità nella gestione di un apparecchio di sollevamento: compiti e soggetti coinvolti’, tenutosi nella prima giornata dell’edizione 2025 del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, organizzato da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre.