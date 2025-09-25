Filottrano veste l’arte: gli affreschi dei Palazzi storici diventano moda grazie a Luca Paolorossi

La sartoria, la bellezza, l’arte si fondono in un nuovo progetto del sarto dei vip, sindaco di Filottrano e candidato alle prossime elezioni regionali nelle Marche, Luca Paolorossi. Si tratta di ‘Fodere d’autore’, molto più di un semplice dettaglio sartoriale, ma un simbolo dell’incontro tra arte e artigianato, incarnato perfettamente nella visione di Luca Paolorossi, stilista e ambasciatore della sartoria marchigiana.

Nel cuore delle Marche, a Filottrano, la Sartoria Paolorossi si distingue come un vero e proprio laboratorio creativo dove ogni capo è un’opera d’arte. Luca Paolorossi ha un po’ trasformato la tradizione sartoriale creando, di volta in volta, elementi distintivi nelle sue creazioni. E l’ultima di queste sono le fodere in seta, decorate con fantasie uniche e originali, non semplici rivestimenti interni, ma veri e propri quadri nascosti, pensati per dare energia e personalità al capo. Abiti sartoriali che si fanno custodi di capolavori celati in antichi palazzi, grazie al tocco del pennello che si fa ricamo, ad affreschi che diventano fodere di seta. In sintesi: l’arte che si fa davvero artigianato.

E’ l’ultimo lavoro, anzi, capolavoro, di Filottrano. La città dei Nobili, nel cuore delle Marche, si segnala ancora una volta per l’amore verso il bello e per una incessante ricerca di raccontare al Mondo il saper fare di questa Regione. Un territorio plasmato da borghi meravigliosi, con palazzi che fanno da cornice a vicoli, torri, merlature, chiese e dimore antichissime, “tanto che -spiega il Sindaco di Filottrano Luca Paolorossi – sembra di stare in una sorta di “museo diffuso”. Ispirato da queste atmosfere uniche, parte il progetto “Fodere d’autore”: per la prima volta nella storia gli affreschi dei palazzi di Filottrano diventano fodere in seta con cui impreziosire i manufatti di un borgo con l’anima di un castello e un presente da città riferimento della sartoria artigianale mondiale. “Ogni fodera è una carezza d’arte: voglio che chi indossa i miei abiti senta il battito della bellezza marchigiana. Abbiamo trasformato gli affreschi in seta, i palazzi in ispirazione e gli abiti in ambasciatori del nostro territorio, perchè la moda può essere cultura, memoria, emozione. E in ogni fodera c’è un frammento di storia che torna a vivere”.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di “Rinascimento a Filottrano” progetto lanciato nel 2022 dall’imprenditore Luca Paolorossi, oggi primo cittadino della città, per dare smalto e rilancio al patrimonio culturale del paese che amministra. Un gruppo di fotografi professionisti, grafici e stampatori, tutti a testa in sù per catturare l’essenza di capolavori troppo spesso dimenticati. A trasformare poi gli scatti in fodere sarà una tra le più note stamperie del territorio. Risultato: riproduzioni fedeli degli affreschi più spettacolari della città nel cuore di capi unici al mondo, che saranno inseriti nella nuova collezione abiti da cerimonia 2026 della Sartoria Luca Paolorossi.

Il Sindaco ha saputo coinvolgere nel progetto i proprietari degli immobili di pregio presenti tra le mura del Castello: anche grazie a loro e al loro amore per il bello verranno realizzati abiti con fodere “parlate”, anzi affrescate, in modo che ogni capo confezionato a Filottrano diventi souvenir di pregio. Gli stessi clienti si trasformeranno in “Ambassador” delle Marche, indossando l’abito nei luoghi più esclusivi e negli eventi più glamour in giro per l’Italia e per il Mondo. “Da Montecarlo a Portofino, da Los Angeles a Tokyo -spiega Paolorossi- si potrà vedere, raccontare, indossare, ‘toccare’ con una mano delicata come seta, la bellezza di Filottrano e delle Marche. Questo è il mio sogno, questa è la mia vita, da imprenditore e da amministratore”.