Consiglio Comunale mercoledì 1 ottobre 2025 ore 19:30

Il Presidente ha convocato la riunione del Consiglio Comunale presso la sala consiliare della sede municipale per mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore18:30, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni della Sindaca.
2. Surroga Consigliere comunale dimissionario Samuele Comacchio.
3. Surroga componente della III^ Commissione consiliare Permanente a seguito di dimissioni di Consigliere comunale.
4. Lettura verbali della seduta precedente del 24 luglio 2025 e comunicazioni del Presidente in ordine ai prelevamenti dal fondo di riserva adottati dalla Giunta comunale.
5. Trattazione delle interrogazioni:
◦ presentata dai Consiglieri comunali dei Gruppi Consiliari Fuori dagli Schemi, Lega – Liga Veneta Rubano e Rubano Viva_Rubano al centro acquisita al prot. n. 22205 del 23/09/2025 – “Interrogazione ad oggetto la nuova isola ecologica di Via Gatari a Sarmeola di Rubano”;
◦ presentata dalla Consigliera Michela Gottardo del Gruppo Consiliare Rubano Viva_Rubano al centro acquisita al prot. n. 22206 del 23/09/2025 – “Interrogazione ad oggetto la sosta abusiva in Via Ragazzi del ‘99 a Villaguattera di Rubano”;
◦ presentata dai Consiglieri comunali dei Gruppi Consiliari Fratelli d’Italia, Fuori dagli Schemi, Lega – Liga Veneta Rubano e Rubano Viva_Rubano al centro acquisita al prot. n. 22207 del 23/09/2025 – “Interrogazione in merito alle Isole Ecologiche e la loro gestione nel territorio”.
6. Mozione presentata dai Consiglieri comunali del Gruppo Vivere Rubano e Rubano Futura acquisita al prot. n. 22301 del 24/09/2025 ad oggetto “Mozione a sostegno della popolazione palestinese e per l’immediato cessate il fuoco”.
7. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 31/08/2025.
8. Approvazione variazioni al bilancio 2025-2027, con destinazione di quota dell’avanzo di amministrazione 2024.
9. Approvazione bilancio consolidato per l’esercizio 2024.
10. Presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e relativi allegati.
La cittadinanza è invitata a partecipare alla seduta del Consiglio comunale presso la Sala Consiliare del Municipio o in diretta streaming al seguente link https://www.youtube.com/@ComunediRubanoOfficial dove sarà possibile visionare la registrazione audiovideo anche in differita.