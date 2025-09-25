Consiglio Comunale mercoledì 1 ottobre 2025 ore 19:30

Il Presidente ha convocato la riunione del Consiglio Comunale presso la sala consiliare della sede municipale per mercole 1 ottobre 2025 alle ore18:30, con il seguente ordine del giorno:

1.     Comunicazioni della Sindaca.

2.     Surroga Consigliere comunale dimissionario Samuele Comacchio.

3.     Surroga componente della III^ Commissione consiliare Permanente a seguito di dimissioni di Consigliere comunale.

4.     Lettura verbali della seduta precedente del 24 luglio 2025 e comunicazioni del Presidente in ordine ai prelevamenti dal fondo di riserva adottati dalla Giunta comunale.

5.     Trattazione delle interrogazioni:

◦          presentata dai Consiglieri comunali dei Gruppi Consiliari Fuori dagli Schemi, Lega – Liga Veneta Rubano e Rubano Viva_Rubano al centro acquisita al prot. n. 22205 del 23/09/2025 – “Interrogazione ad oggetto la nuova isola ecologica di Via Gatari a Sarmeola di Rubano”;

◦          presentata dalla Consigliera Michela Gottardo del Gruppo Consiliare Rubano Viva_Rubano al centro acquisita al prot. n. 22206 del 23/09/2025 – “Interrogazione ad oggetto la sosta abusiva in Via Ragazzi del ‘99 a Villaguattera di Rubano”;

◦          presentata dai Consiglieri comunali dei Gruppi Consiliari Fratelli d’Italia, Fuori dagli Schemi, Lega – Liga Veneta Rubano e Rubano Viva_Rubano al centro acquisita al prot. n. 22207 del 23/09/2025 – “Interrogazione in merito alle Isole Ecologiche e la loro gestione nel territorio”.

6.     Mozione presentata dai Consiglieri comunali del Gruppo Vivere Rubano e Rubano Futura acquisita al prot. n. 22301 del 24/09/2025 ad oggetto “Mozione a sostegno della popolazione palestinese e per l’immediato cessate il fuoco”.

7.     Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 31/08/2025.

8.     Approvazione variazioni al bilancio 2025-2027, con destinazione di quota dell’avanzo di amministrazione 2024.

9.     Approvazione bilancio consolidato per l’esercizio 2024.

10.  Presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e relativi allegati.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla seduta del Consiglio comunale presso la Sala Consiliare del Municipio o in diretta streaming al seguente link  https://www.youtube.com/@ComunediRubanoOfficial dove sarà possibile visionare la registrazione audiovideo anche in differita.

