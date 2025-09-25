Commedia teatrale: “Proprio oncò ca riva el vescovo”

Sabato 18 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso il Centro Parrocchiale di Rubano, Via Brescia n.1 il Circolo Santa Maria Assunta Rubano – Noi Associazione ha organizzato una serata di teatro dal titolo “Proprio oncò ca riva el vescovo”.
La commedia brillante, scritta e diretta da Lavinia Serenella Baron. vedrà protagonista la Compagnia teatrale amatoriale di Urbana “El Zinquantin”.
La serata ad ingresso libero con posti limitati, sarà anche l’occasione per una raccolta fondi a favore delle opere parrocchiali.
L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rubano