Bach e il Suono dell’Infinito per il Progetto Bach a Vicenza

Bach e il Suono dell’Infinito:

Incontri per comprendere la Messa in Si minore

Vicenza, Valdagno, Schio, Sossano, Cartigliano, Verona

nove incontri dal 27 settembre al 26 ottobre 2025

Sarà la XXV^ edizione del Progetto Bach di Vicenza, direttore artistico Margherita Dalla Vecchia, a proporre l’esecuzione, nei giorni sabato 25 e domenica 26 ottobre al Teatro Olimpico di Vicenza, di uno dei massimi capolavori della musica sacra di Bach – e forse di tutti i tempi – la monumentale Messa in si minore BWV 232 affidata a solisti, coro e orchestra barocca.

E per prepararsi all’ascolto e alla comprensione della Messa in si minore di Bach, l’Associazione Mousikè propone una serie di incontri che interesseranno la città e la provincia di Vicenza: un percorso trasversale di approfondimento e guida all’ascolto, condotto da esperti di diverse discipline.

Gli appuntamenti si terranno dal 27 settembre al 26 ottobre – ad ingresso libero – e offriranno al pubblico l’occasione di avvicinarsi a quest’opera monumentale con uno sguardo ampio, che intreccia musica, storia, teologia e arte.

La Messa in si minore BWV 232 di J.S. Bach è accompagnata dal sottotitolo Ordine cosmico e Passione umana, che ne riassume l’artificio compositivo e la profonda spiritualità di quest’opera bachiana. Due elementi apparentemente molto lontani, sicuramente suggestivi, che il direttore artistico Margherita Dalla Vecchia motiva così “ritorno sulla grande Messa dopo vent’anni dalla prima esecuzione, nel 2005; allora fu una produzione molto lunga e faticosa con ben 5 esecuzioni nel nord Italia. Dal 2016 sono stata come travolta dalle 12 esecuzioni della Passione secondo Matteo, una composizione drammatica per la quale ho trovato un’interpretazione in “stile rappresentativo”, un’esperienza molto forte, sia per noi musicisti ma anche per il pubblico presente ai concerti, straordinariamente numeroso. Ebbene, come non unire oggi la complessità di questa grande architettura in musica con gli elementi emotivi, la profondità spirituale con cui Bach scava nei testi dell’Ordinario della Messa, testi millenari comuni a tutte le confessioni cristiane? Un’impresa ardua per un artificio veramente impressionante di questa pagina, altissimo magistero, universale, pagina che non a caso dal 2015 è inclusa nel registro del Memoriale del Mondo UNESCO, scritta con una devozione speciale, come altre che Bach aveva scritto e riscritto, sapendo di lasciare all’umanità un lavoro eccezionale.”

Calendario incontri

Ascoltare e comprendere la Messa in si minore di Bach

Una lettura trasversale e guida all’ascolto con esperti di diverse discipline, preparando le esecuzioni dal vivo che si terranno al Teatro Olimpico sabato 25 e domenica 26 ottobre.

Sabato 27 settembre, ore 18.30

Auditorium “Ugo Zanuso” di Valdagno

“La Messa in si minore di Bach: capolavoro senza tempo”. Relatrice il m° Margherita Dalla Vecchia, direttrice artistica del Progetto Bach di Vicenza. Con l’ospitalità del Progetto Musica di Valdagno

Lunedì 6 ottobre, ore 18.00

Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza

“Architettura e Musica nelle Proporzioni Divine per la Messa in si minore di J.S. Bach”. Introduzione dell’arch. Elisabetta Fabbri, Progetto Unesco del Distretto Rotary 2060. Relatore m° Paolo Furlani, docente di Composizione al Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. In collaborazione con l’Accademia Olimpica di Vicenza e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza

Venerdì 10 ottobre, ore 20.30

Sala Calendoli del Teatro Civico di Schio

La Messa in si minore di J.S. Bach: capolavoro nel Memoriale del Mondo UNESCO

Relatrice la prof.ssa Maria Borghesi, docente di Storia della Musica al Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Schio

Martedì 14 ottobre, ore 20.30

Villa Loschi Gazzetta di Sossano

La Messa in si minore di J.S. Bach: capolavoro nel Memoriale del Mondo UNESCO. Relatrice la prof.ssa Maria Borghesi, docente di Storia della Musica al Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Sossano

Venerdì 17 ottobre, ore 9.15

Villa Morosini Cappello, Cartigliano

“La Messa in si minore di Bach: capolavoro senza tempo”. Relatrice m° Margherita Dalla Vecchia, direttrice artistica del Progetto Bach di Vicenza. In collaborazione con il Centro Cultura Villa Morosini Cappello, Comune e Biblioteca di Cartigliano

Sabato 18 ottobre, ore 16.30

Gallerie D’Italia – Vicenza

La Messa in si minore di J.S. Bach: capolavoro nel Memoriale del Mondo UNESCO. Relatrice la prof.ssa Maria Borghesi, docente di Storia della Musica del Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. Con l’ospitalità delle Gallerie D’Italia – Vicenza e Intesa Sanpaolo

Domenica 19 ottobre, ore 17.30

Salone di Casa Boggian del Conservatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona

“Il respiro con l’Arco: l’arte delle arcate in Bach” seminario con il m° Anton Steck, docente alla Musikhochschule di Trossingen (Germania). In collaborazione con il Conservatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona.

Mercoledì 22 ottobre, ore 18.30

Oratorio di San Filippo Neri, Vicenza

“Un Credo in comune: la Messa in si minore di Bach”

In dialogo mons. Giuliano Brugnotto, vescovo di Vicenza, con il m° Isolde Kittel Zerer, già kantor del distretto di Rantzau-Münsterdorf (Germania del Nord). In collaborazione con la Diocesi di Vicenza

Domenica 26 ottobre, ore 16.30 – Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza

La Messa in si minore, straordinaria sintesi d’una vita e d’una Storia. Relatore il prof. Raffaele Mellace, consulente scientifico del Teatro alla Scala di Milano. In collaborazione con la Società Bachiana Italiana

La XXV^ edizione del Progetto Bach di Vicenza è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Veneto, Comune di Vicenza, AGSM-AIM, Fondazione Roi, Fondazione Volksbank, sostenitori e mecenati quali PoloMarconi, MitoPolimeri, De Facci, Safas Group, Von Pol.

Info al 3201424747, [email protected], biglietteria online su VivaTicket “messa in si minore BWV 232” per i concerti del 26 e 26 ottobre.

https://www.vivaticket.com/it/ticket/messa-in-si-minore-bwv-232/274688

Profilo

Margherita Dalla Vecchia, organista, clavicembalista e maestro di cappella, insegna organo e canto gregoriano al Conservatorio “E.F. Dall’Abaco di Verona. Ha iniziato giovanissima l‘attività solistica acquisendo quindi un vastissimo repertorio, antico, romantico e contemporaneo per prime esecuzioni e inaugurazioni rispondendo alla più alta cultura musicale, con programmi a tema e composizioni complessissime del 900‘, eseguito su strumenti di assoluto valore organario, ospite di festival e rassegne in tutta Europa e oltre mare.

Collabora a fianco di autorità della cultura quali M. Radulescu, M. Cacciari, S. Cappelletto di Radio Tre, della stampa e televisione locale per raccontare e far comprendere le grandi composizioni sacre. Assai significativa l’attività svolta a fianco del card. Gianfranco Ravasi, mons. B. Forte, mons. G. Bregantini e molti altri, sia con il Festival Biblico di Vicenza che come docente ospite in diverse diocesi italiane; è inoltre regolarmente ospite di Conservatori e Università di diversi paesi europei per affrontare le prassi esecutive su arte organistica, il dramma Oratorio e Opera italiano del XVII e XVIII sec.

Promotrice del Progetto Bach e direttore artistico per l’Associazione Mousikè, con l’ensemble Il Teatro Armonico ha portato in esecuzione un corpus di opere bachiane senza eguali in Italia, capolavori assoluti mai eseguiti prima a Vicenza e in altre città, in particolare per dare identità al Teatro Olimpico, produzioni inserite nel ciclo di Spettacoli Classici.

Il Combattimento di Tancredi e Clorinda di C. Monteverdi (2012), la Matthäus Passion BWV 244 di J.S. Bach in forma semiscenica (2017-2020), Il ritorno di Ulisse in patria di C. Monteverdi (2018), l’Oratorio di Natale BWV 248 sono solo i maggiori progetti eseguiti, sempre a fianco di straordinari interpreti e musicologi quali Ellen Rosand, dalla Yale University, Raffaele Mellace dell’Università di Genova e molti altri.

