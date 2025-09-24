Evento: Il suono dei sogni. Un viaggio musicale per conoscere la sordità

Sabato 22 novembre 2025 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso l’Auditorium dell’OPSA di Sarmeola si terrà un evento dal titolo: Il suono dei sogni. Un viaggio musicale per conoscere la sordità, andare oltre alla disabilità e creare l’inclusione.

L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa sociale SAFES – ETS di Padova e Coordinatore del Comitato Sordità del Distretto Lions 108 Ta3 oltreché dall’OPSA.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità attraverso la valorizzazione di talenti e passioni.

L’evento sarà reso possibile grazie alla presenza di interpreti/performer di lingua dei segni italiana.

Saranno protagonisti il “Coro delle mani Bianche” del Veneto, in sinergia con le componenti artistiche dell’OPSA quali: “La banda di cartone”, il gruppo musicale “Andamento Lento Band” e il gruppo “Danceability”.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rubano