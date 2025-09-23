Dì la tua speciale infrastrutture: raccontaci la tua esperienza

Quali sono le principali criticità infrastrutturali che condizionano l’attività della tua impresa? La qualità dei collegamenti, l’affidabilità della rete elettrica e la sicurezza idrogeologica sono elementi fondamentali per garantire produttività e competitività. Proprio per questo Confartigianato Imprese Padova ha lanciato una nuova indagine conoscitiva nell’ambito del progetto “Di’ la tua!”, l’iniziativa con cui da anni raccogliamo i punti di vista degli imprenditori su temi cruciali. Questa edizione è dedicata al tema delle infrastrutture, intese non solo come viabilità, ma anche come accesso a reti digitali efficienti, energia sicura e sistemi di prevenzione dei rischi climatici.

Un progetto per ascoltare le imprese padovane

Attraverso questo sondaggio vogliamo capire quali sono le principali criticità infrastrutturali che condizionano le attività delle aziende del nostro territorio. Alcuni spunti di riflessione:

Come giudichi la qualità delle strade e dei collegamenti nella tua zona?

e dei collegamenti nella tua zona? La tua connessione internet è adeguata a supportare il lavoro digitale della tua impresa?

è adeguata a supportare il lavoro digitale della tua impresa? La rete elettrica è affidabile e continua?

è affidabile e continua? Ti senti tutelato dalle misure di sicurezza idrogeologica, considerando i rischi climatici crescenti?

Condividere la tua esperienza significa contribuire a una rappresentanza più consapevole e vicina ai bisogni reali delle imprese. I risultati dell’indagine non hanno valore statistico, ma ci permetteranno di individuare azioni concrete a sostegno del tessuto imprenditoriale.

Come partecipare al questionario

Rispondere è semplice e veloce: bastano pochi minuti per compilare il questionario online.

Puoi anche condividere il link con altri imprenditori: più ampia sarà la partecipazione, più completa sarà la fotografia delle esigenze del territorio.

Cosa succederà dopo?

I dati raccolti saranno elaborati e diffusi tramite la nostra newsletter: in questo modo tutti potranno beneficiare delle informazioni emerse e contribuire a costruire una rappresentanza più forte e consapevole.

Grazie per il tempo che vorrai dedicare. Insieme costruiamo il futuro delle imprese del nostro territorio.

Nota metodologica

L’indagine è configurata come una campagna di ascolto rivolta alle imprese della provincia di Padova. La partecipazione è volontaria e libera e avverrà attraverso la compilazione di un questionario online, realizzato tramite la piattaforma Google Forms. Considerata la natura dell’iniziativa, non è previsto un piano di campionamento: i risultati raccolti saranno dunque interpretati come espressione di un sentiment generale degli associati, e non come dati statisticamente rappresentativi dell’intero comparto.

