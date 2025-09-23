Corso di italiano gratuito per stranieri

La Croce Rossa Italiana Comitato di Selvazzano Dentro ODV in rete con il Centro di Ascolto Caritas e i Circoli Noi parrocchiali, organizzano a partire da metà ottobre una serie di corsi gratuiti di italiano rivolti ad adulti stranieri per favorire l’integrazione.

Per favorire un apprendimento più efficace e personalizzato, i partecipanti verranno suddivisi in gruppi omogenei in base al livello di conoscenza della lingua.

I corsi si terranno una volta alla settimana nei locali delle Parrocchie e della Biblioteca comunale, in fasce di orario diverse per rispondere alle varie esigenze: al mattino e alla sera.

La durata del progetto seguirà indicativamente il calendario scolastico (ottobre 2025 – giugno 2026).

L’attività, rivolta a persone adulte e straniere, ha come scopo prioritario l’insegnamento della lingua italiana per favorire l’iinclusione e l’integrazione sociale.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rubano