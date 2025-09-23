Centro Sociale Anziani – Il Centro: attività e incontri di ottobre

Prossimi appuntamenti con le iniziative culturali – ricreative e di aggregazione sociale proposte dall’Associazione Anziani di Rubano APS – Il Centro.
Questo il programma per ottobre 2025:
- Giovedì 2 ottobre dalle 14.30 alle 16.30
Festa dei Nonni alla scuola dell’Infanzia S.M. Goretti (Rubano – via Firenze, 13)
Incontro del percorso intergenerazionale promosso dall’Associazione Anziani di Rubano con laboratori didattici – giochi – canzoni – piccolo buffet
- Giovedì 9 ottobre alle 16.00
incontro “Le App utili per la gestione dei servizi sanitari” – prenotazioni esami, ritiro referti, richiesta farmaci al medico di medicina generale, fascicolo sanitario
presso la sede dell’Associazione Anziani di Rubano (via della Provvidenza 148 – angolo via Borromeo)
relatrice: dottoressa Giulia Battanello
Per partecipare alle attività ricreative, culturali, sportive e sociali proposte in sede e alle visite guidate a città, borghi, e luoghi storici, di notevole interesse storico, artistico e naturalistico e frequentare il Centro Anziani è prevista l’iscrizione all’Associazione Anziani di Rubano APS – ETS:
- sede dell’Associazioni Anziani di Rubano – Il Centro via della Provvidenza n°148 35030 Sarmeola Rubano (angolo via Borromeo)
- tel. 049 633899 – cell. 347 599 3305 – WhatsApp 371 490 7204 – mail: [email protected]