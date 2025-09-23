Centro Sociale Anziani – Il Centro: attività e incontri di ottobre

Prossimi appuntamenti con le iniziative culturali – ricreative e di aggregazione sociale proposte dall’Associazione Anziani di Rubano APS – Il Centro.

Questo il programma per ottobre 2025:

Giovedì 2 ottobre dalle 14.30 alle 16.30

Festa dei Nonni alla scuola dell’Infanzia S.M. Goretti (Rubano – via Firenze, 13)

Incontro del percorso intergenerazionale promosso dall’Associazione Anziani di Rubano con laboratori didattici – giochi – canzoni – piccolo buffet

Giovedì 9 ottobre alle 16.00

incontro “Le App utili per la gestione dei servizi sanitari” – prenotazioni esami, ritiro referti, richiesta farmaci al medico di medicina generale, fascicolo sanitario

presso la sede dell’Associazione Anziani di Rubano (via della Provvidenza 148 – angolo via Borromeo)

relatrice: dottoressa Giulia Battanello

Per partecipare alle attività ricreative, culturali, sportive e sociali proposte in sede e alle visite guidate a città, borghi, e luoghi storici, di notevole interesse storico, artistico e naturalistico e frequentare il Centro Anziani è prevista l’iscrizione all’Associazione Anziani di Rubano APS – ETS: