Calendario eventi ANAP 2025: cultura, tradizione e viaggi da scoprire

TOPICS:

Posted By: Redazione Web 23 Settembre 2025

Festeggia il Capodanno 2026 in un viaggio indimenticabile alla scoperta dei borghi marchigiani: Osimo, Recanati, Jesi, Fabriano, Cacciano, Loreto e Ancona. Un tour completo tra arte, musica, spiritualità e tradizioni, con il suggestivo Cenone di Capodanno con musica.

Programma

Martedì 30 dicembre – Padova / Osimo – Recanati – Jesi

  • Partenza in pullman da Padova.
  • Arrivo a Osimo, visita guidata del centro storico con mura romane, Palazzo Comunale, Duomo e Piazza Dante.
  • Pranzo in ristorante.
  • Pomeriggio: visita a Recanati, città natale di Giacomo Leopardi e Beniamino Gigli. Passeggiata nel centro storico con Torre del Borgo, Colle dell’Infinito e Palazzo Leopardi.
  • Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 31 dicembre – Fabriano – Cacciano (Capodanno)

  • Colazione in hotel.
  • Visita a Cacciano, borgo dei murales, un museo d’arte a cielo aperto.
  • Trasferimento a Fabriano, la città della carta. Pranzo e visita guidata del centro storico e del Museo della Carta e della Filigrana con dimostrazione dal vivo.
  • Rientro in hotel. Cenone di Capodanno con musica.

Giovedì 1 gennaio – Loreto – Jesi

  • Mattino: visita a Loreto con la Basilica e la Santa Casa della Vergine Maria, possibilità di assistere alla Messa festiva.
  • Pomeriggio: escursione a Jesi, “Città Regia” cinta da mura medievali. Passeggiata con guida tra Piazza della Repubblica, Teatro Pergolesi, Piazza Federico II e Cattedrale.

Venerdì 2 gennaio – Ancona / Padova

  • Partenza per Ancona e visita guidata: Mole Vanvitelliana, Piazza della Repubblica, Palazzo degli Anziani, Lungomare Vanvitelli, Duomo di San Ciriaco e Arco di Traiano.
  • Pranzo e partenza per il rientro ai luoghi di origine.

Quote di partecipazione

  • Soci Confartigianato e ANAP: € 820
  • Non soci, familiari e amici: € 850

La quota comprende: Viaggio in pullman, Hotel 4 stelle (camere doppie con servizi privati), Pensione completa dal pranzo del 30/12 al pranzo del 02/01, Bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua), Tassa di soggiorno, Cenone di Capodanno con musica, Visite ed escursioni con guide locali e audioguida, Assicurazione sanitaria di viaggio

Non comprende:

  • Supplemento singola € 180
  • Assicurazione annullamento (facoltativa) € 50 in doppia / € 60 in singola
  • Ingressi e quanto non specificato alla voce “comprende”

Adesioni

Presso qualsiasi sede di Confartigianato Padova, dal lunedì al giovedì mattina, entro il 31 ottobre 2025, con versamento di un acconto di € 300 a persona.

(Confartigianato Imprese Padova)

SHARE TWEET PIN SHARE