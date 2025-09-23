Caccia russo sorvola il Mar Baltico, decollano i jet tedeschi. Polonia: “Qualsiasi oggetto che viola spazio aereo sarà abbattuto”

Due jet Eurofighter tedeschi sono stati fatti decollare ieri per intercettare un aereo militare russo sopra il Mar Baltico. E’ successo mentre l’Estonia ha dichiarato che avrebbe convocato una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che aerei di Mosca hanno violato il suo spazio aereo.

Cosa è successo

Secondo l’aeronautica militare di Berlino, l’aereo da ricognizione di Mosca Il-20M aveva disattivato i transponder e ignorato le richieste di contatto. Gli Eurofighter sono decollati dalla base aerea di Rostock-Laage per intercettare l’aereo mentre volava nello spazio aereo internazionale.

Polonia e Paesi Baltici, Trump assicura sostegno

Proprio ieri il presidente americano Donald Trump aveva detto di essere pronto a difendere Polonia e Stati Baltici nell’eventualità di un’intensificazione delle ostilità da parte della Russia, che ha recentemente invaso lo spazio aereo di Varsavia e Tallinn. “Sì, lo farei. Lo farei”, ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti sulla questione.

Varsavia: “Abbatteremo oggetti che violano nostro spazio aereo”

La Polonia intanto si dice pronta ad abbattere qualsiasi oggetto che violi il suo spazio aereo, ha annunciato il primo ministro Donald Tusk, sottolineando tuttavia la necessità di un approccio cauto quando le violazioni non sono chiare. “Prenderemo la decisione di abbattere oggetti volanti quando violano il nostro territorio e sorvolano la Polonia: non c’è assolutamente alcuna discussione al riguardo“, ha sottolineato in una conferenza stampa.

“Quando abbiamo a che fare con situazioni non del tutto chiare, come il recente sorvolo di aerei da combattimento russi sulla piattaforma Petrobaltic – ma senza alcuna violazione, perché queste non sono le nostre acque territoriali – bisogna davvero pensarci due volte prima di decidere azioni che potrebbero innescare una fase molto acuta di conflitto “, ha spiegato, aggiungendo di dover essere assolutamente certo che tutti gli alleati tratteranno la questione esattamente nello stesso modo in cui la trattiamo noi”.

Cremlino: “Non abbiamo violato spazio Nato, piloti seguono regole internazionali”

La Russia torna nel frattempo a negare di aver violato lo spazio aereo dei Paesi della Nato, avvertendoli che queste accuse rischiano di “far aumentare le tensioni”. In un incontro con i giornalisti, in un riferimento alle presunte incursioni per 12 minuti nello spazio aereo dell’Estonia, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha detto: “Consideriamo queste dichiarazioni vuote, infondate e una continuazione una continuazione della politica assolutamente inarrestabile del Paese volta ad aumentare le tensioni e a provocare un clima di conflittualità”.

Peskov ha poi aggiunto che i militari russi, compresi i piloti, agiscono seguendo direttamente le regole internazionali. “I nostri militari – ha affermato Peskov – agiscono strettamente nel contesto delle regole internazionali, comprese quelle relative ai voli”.

Nel denunciare nuovi attacchi dell’Ucraina alla Russia, Mosca stamane aveva già puntato il dito contro l’Alleanza atlantica e contro l’Unione europea. Ad accusare è stata Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, dopo l’attacco dei droni ucraini a Yalta e in altre zone della Crimea.

“Un altro atto di terrorismo da parte del regime di Kiev. Tutta la Nato e l’Ue, che stanno cercando la fonte dell’aggressione nel continente europeo, devono guardarsi allo specchio per vederla. Sono il fulcro della destabilizzazione e della diffusione del terrorismo in Europa, sponsorizzando il regime di Kiev e fornendogli armi”, le parole di Zakharova.

In precedenza, il ministero della Difesa russo aveva riferito che ieri, intorno alle 19,30 ora di Mosca, il “regime di Kiev” aveva effettuato un “attacco terroristico” nella zona turistica della Repubblica di Crimea, dove non sono presenti strutture militari. Nell’attacco sono stati utilizzati droni dotati di testate esplosive.

Attacco russo a Zaporizhzhia, Sumy e Kiev

Le forze russe hanno quindi lanciato nella notte attacchi nelle regioni di Zaporizhzhia, Sumy e Kiev, uccidendo almeno due persone e ferendone diverse altre, hanno riferito funzionari locali. A Zaporizhzhia, i missili hanno colpito infrastrutture civili e industriali, innescando diversi incendi che hanno distrutto condomini, residenze private e veicoli. Secondo le prime informazioni, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite.

Le squadre di soccorso del Servizio di Emergenza Statale sono ancora sul posto, ha dichiarato il governatore regionale Ivan Fedorov. Fedorov ha poi aggiunto che una casa è stata completamente distrutta e che una persona potrebbe essere ancora intrappolata sotto le macerie. In totale, nella città sono stati danneggiati 15 appartamenti, 10 case e diverse strutture non residenziali. Intorno alle 4 del mattino, i droni russi hanno colpito la città nord-orientale di Sumy. Tre colpi nel distretto di Kovpakivskyi hanno innescato incendi e danneggiato impianti industriali e un istituto scolastico. Una persona è rimasta ferita.

Anche l’Oblast’ di Kiev è stata attaccata la stessa notte. Sono scoppiati incendi in edifici residenziali in diversi quartieri e un uomo ha riportato ferite da schegge, secondo le autorità regionali. Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato gli attacchi notturni con droni e missili contro le città e le infrastrutture ucraine, prendendo spesso di mira le aree civili.

Kiev: “Colpiti 2 aerei anfibi russi in Crimea”

Le forze ucraine hanno colpito per la prima volta due aerei anfibi russi Be-12 Chayka in Crimea. Lo ha riferito l’intelligence militare ucraina (Hur), precisando che l’attacco è stato effettuato dall’unità speciale ‘Prymary’. “Si tratta del primo attacco mai avvenuto su un Be-12 nella storia”, ha affermato l’agenzia. Il Be-12 Chayka di progettazione sovietica è un aereo anfibio antisommergibile dotato di sistemi di alto valore utilizzati per individuare e ingaggiare sottomarini.

Separatamente, le forze ucraine hanno colpito anche un elicottero russo Mi-8, ha affermato l’Hur. Ieri, l’agenzia aveva riferito di aver distrutto tre elicotteri russi Mi-8 e una stazione radar in Crimea.

Russia: “Tre morti negli attacchi di Kiev a Belgorod”

Tre persone sono rimaste uccise e altre 10 ferite negli attacchi ucraini nella regione russa di confine di Belgorod avvenuti ieri. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov. “Purtroppo, la situazione operativa rimane estremamente tesa, con i distretti di Krasnaya Yaruga e Rakitnoye che hanno dovuto affrontare una situazione disastrosa negli ultimi giorni. Soltanto ieri, 10 persone sono rimaste ferite e altre tre sono state uccise, tra cui una nel distretto di Shebekino e due nel distretto di Rakitnoye”, ha scritto sul suo canale Telegram.