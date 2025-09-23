ASSINDUSTRIA SPORT, I RISULTATI DEL WEEKEND

Calato il sipario sui Mondiali di Tokyo, che tante gioie hanno regalato ai colori gialloblù grazie allo strepitoso argento di Amy Hunt sui 200, i riflettori sono tornati ad accendersi sull’attività del territorio. Il weekend ha visto Assindustria Sport chiudere il circuito della “Padova Corre 2025” con il primo posto nelle classifiche di società. Si segnalano anche le affermazioni di Agnese Zanatta nella marcia e di Chiara Calore (nella foto), vicinissima al suo personale nel martello, a Brescia, mentre a livello giovanile successo organizzativo della manifestazione Ragazzi-Esordienti ospitati al Colbachini. Bella vetrina a Rovigo con la società presente in Piazza Matteotti per il Festival per lo sport veneto organizzato dal Coni, l’occasione per far provare a tanti ragazzi quante emozioni sappia regalare l’atletica leggera.



Ecco gli atleti saliti sul podio nel weekend.



CAMPIONATI REGIONALE IND. CADETTI

San Biagio di Callalta, 20-21 settembre 2025

CADETTI. 1.200 siepi: 2. Giosuè Camporese 3’28”83.

CADETTE. 80 (-1.5): 2. Giulia Olivi 10”39 (10”33/+0.7 in batteria).

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE RAGAZZI-ESORDIENTI A

Padova, 21 settembre 2025

RAGAZZE. 60hs: 3. Elena Marai Bendazzoli 10”2.



4° MEETING CUS UNIMORE

Modena, 21 settembre 2025

DONNE. 3.000: 3. Giada Donati 10’41”91.



CAMPIONATI PROV. BRESCIA

Brescia, 21 settembre 2025

SETTORE FEMMINILE. Assoluti. Marcia (5.000): 1. Agnese Zanatta 25’44”82. Allieve. Martello: 1. Chiara Calore 55.53, 2. Laura Geronutti 42.30.

(Assindustria Padova)