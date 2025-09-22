Corteo pro Palestina, in migliaia nel fiorentino: traffico della A1 bloccato per un’ora, tensione fuori dall’azienda Leonardo

FIRENZE (ITALPRESS) – In migliaia si sono ritrovati questa mattina alla rotonda davanti all’uscita autostradale di Calenzano, sulla A1, bloccando il traffico per circa un’ora, e creando disagi sia alle auto in entrata che a quelle in uscita dal casello autostradale. I manifestanti, che dichiarano di essere circa 10mila persone, si sono ritrovati in tale luogo perché il fulcro dell’iniziativa organizzata dai sindacati di base in occasione dell’odierno sciopero generale per Gaza.

Una bandiera palestinese è stata affissa sulla struttura denominata Ruota del tempo, realizzata dall’artista israeliano Dani Karavan, opera che si trova sulla rotonda davanti all’uscita autostradale di Calenzano. L’obiettivo dei manifestanti è arrivare fino a Campi Bisenzio, ed esattamente al piazzale delle officine Leonardo, azienda che produce armamenti presa di mira per i rapporti con Israele.

Al momento molte strade di collegamento nella zona della Piana fiorentina, ovvero nei comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, risultano bloccate o si segnalano per forti rallentamenti nella viabilità.

TENSIONE DAVANTI ALL’AZIENDA LEONARDO A CAMPI BISENZIO

Si è concluso dopo circa un’ora il presidio di fronte alla sede della fabbrica Leonardo a Campi Bisenzio, sfociato anche con nel lancio di bottiglie, sassi e altri oggetti, da parte di alcune centinaia di manifestanti all’indirizzo dei poliziotti che in assetto antisomossa stavano presidiando la fabbrica stessa. I protagonisti del presidio facevano parte di un corteo partito questa mattina dalla zona del casello autostradale di Calenzano, sull’autostrada A1, corteo organizzato dai sindacati di base in solidarietà alla popolazione palestinata, e segnatamente al territorio di Gaza. Da segnalare come i manifestanti autori del tentativo di ingresso alla Leonardo abbiano divelto un tratto di recinzione della fabbrica, ma una rete elettrica abbia impedito loro l’accesso nella fabbrica. Il corteo nel frattempo è proseguito verso la frazione di Capalle, dove si trova lo stabilimento ex Gkn e il centro commerciale de I Gigli. Il termine della manifestazione è previsto a Calenzano, dove è stata riaperta l’uscita dell’autostrada A1, da entrambe le direzioni, chiusa in precedenza per la manifestazione per Gaza.

