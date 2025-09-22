Consiglio Veneto: i lavori della settimana dal 22 al 26 settembre

(Arv) Venezia 22 set. 2025- L’Agenda dei lavori del Consiglio regionale del Veneto vede la convocazione dell’Assemblea legislativa, martedì 23 settembre, alle 10,30, con il seguente ordine del giorno: interrogazioni e interpellanze; Risposte della Giunta regionale alle interrogazioni e interpellanze; Interrogazioni a risposta scritta iscritte all’ordine del giorno; Progetto di legge n. 89 di iniziativa dei consiglieri Roberto Ciambetti, Alberto Villanova, Fabiano Barbisan, Marzio Favero, Giuseppe Pan, Silvia Maino, Silvia Rizzotto, Marco Zecchinato, Marco Dolfin, Alessandra Sponda, Roberta Vianello, Francesca Scatto, Milena Cecchetto e Elisa Venturini “Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati durante la Prima guerra mondiale nel territorio della Regione Veneto”. Prosecuzione. Relazione della SESTA Commissione Consiliare. Relatore: consigliere Favero (Lega-LV). Correlatore: consigliera Camani (Pd); Proposta di deliberazione amministrativa n. 100 – Bilancio Consolidato 2024. Relazione della PRIMA Commissione Consiliare. Relatore: consigliera Cavinato (Lega-LV). Correlatore: consigliera Luisetto (Pd); Progetto di legge n. 143 di iniziativa dei consiglieri Giuseppe Pan, Fabiano Barbisan, Simona Bisaglia, Elisa Cavinato, Milena Cecchetto, Roberto Ciambetti, Marco Dolfin, Gabriele Michieletto, Luciano Sandonà, Filippo Rigo, Roberta Vianello, Alberto Villanova, Enrico Corsi, Marzio Favero e Francesca Scatto “Inno regionale del Popolo Veneto”. Relazione della SESTA Commissione Consiliare. Relatore: consigliere Pan (Lega-LV). Correlatore: consigliera Camani (Pd); Progetto di legge n. 339 di iniziativa dei consiglieri Milena Cecchetto, Fabiano Barbisan, Simona Bisaglia, Elisa Cavinato, Marzio Favero, Gabriele Michieletto, Giuseppe Pan, Luciano Sandonà, Francesca Scatto, Alessandra Sponda, Marco Zecchinato e Stefano Giacomin “Interventi in favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Relazione della SESTA Commissione Consiliare. Relatore: consigliera Cecchetto (Lega-LV). Correlatore: consigliera Ostanel (VcV); Progetto di legge n. 347 “Disciplina, promozione e valorizzazione turistica e culturale delle Identità Comunali (Ide.Co.)”. Relazione della SESTA Commissione Consiliare. Relatore: consigliera Cecchetto (Lega-LV); Risoluzioni; Mozioni; Comitato scientifico dei Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna. Designazione del componente di rappresentanza regionale. Relazione della PRIMA Commissione Consiliare; Comitato scientifico della Direzione regionale Musei nazionali Veneto. Designazione del componente di rappresentanza regionale. Relazione della PRIMA Commissione Consiliare; Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. (ORAS). Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Sindacale. Relazione della PRIMA Commissione Consiliare.Mercoledì 24 settembre, alle 10,30, è convocata la Sesta Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: audizione in sede conoscitiva, in ordine al progetto: “Online Senza Rischi: Storie di ragazzi e consigli per vivere il digitale in sicurezza”. Soggetti invitati: Marco Mazzoni Nicoletti, Presidente CORECOM Veneto; Delegazione di studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “P.F. Calvi” di Padova; Illustrazione ed esame in sede consultiva, in ordine alla rendicontazione n. 296 – Approvazione del ‘Rapporto sugli Affari Europei – anno 2024’, relativo alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche dell’Unione Europea, nell’anno 2024. Relazione al Consiglio Regionale; Illustrazione ed esame in sede di vigilanza e controllo, in ordine alla rendicontazione n. 316 – Programma Regionale per la promozione dei Grandi Eventi 2024. Relazione alla Commissione consiliare.Alle 13, è convocata la Prima Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: esame in sede referente, in ordine al progetto di legge n. 350 d’iniziativa dei consiglieri Ciambetti, Sandonà e Giacomin “Disposizione per la ultrattività delle iniziative legislative in materia di variazione delle circoscrizioni comunali”; Esame in sede referente, in ordine al progetto di legge n. 351 d’iniziativa della Giunta regionale “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l’esercizio 2026”; In sede di vigilanza e controllo, rendicontazione n. 309 – Fondazione Comelico Dolomiti – Centro Studi Transfrontaliero. Conto consuntivo 2024. Relazione descrittiva sui risultati e sulle attività svolte nell’anno 2024. Audizione del Presidente della Fondazione.

