Non gli permette di giocare alle slot, baby gang ‘in rosa’ aggredisce titolare bar

(Adnkronos) – Sono stati identificate e indagate dalla Squadra Mobile di Padova due delle quattro ragazze che, di fronte al diniego di poter giocare alla slot machine, in quanto minorenni, hanno aggredito la titolare di un bar nella zona della stazione ferroviaria malmenandola con calci e pugni e strappandole delle ciocche di capelli. I fatti nella tarda mattinata di mercoledì 3 settembre, quando il gruppetto di 4 ragazze, tutte palesemente minorenni, è entrato nel bar. A una di quelle, che nella sala slot del locale pretendeva di giocare alle slot machines, la proprietaria del bar, una 50enne cinese, ha fatto presente che non poteva stare lì perché il gioco è vietato ai minorenni; per tutta risposta la ragazzina, una tredicenne di origini albanesi, ha raggiunto le amiche e con quelle ha iniziato ad offendere la donna, anche con frasi a sfondo razzista.

Spalleggiate dalle altre, la tredicenne ha colpito alla testa la donna con il suo telefono cellulare, strappandole anche delle ciocche di capelli, e poi, insieme alle amiche, l’hanno buttata a terra per prenderla poi a calci e pugni. A chiamare i poliziotti sono stati alcuni passanti che hanno notato la scena. Gli agenti della Squadra Mobile, anche grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza, nell’arco di poche ore, hanno identificato due delle quattro ragazze partecipanti all’aggressione. La tredicenne, italiana di origine albanese, da marzo a oggi è stata già segnalata in altre quattro occasioni per lesioni provocate a giovanissime vittime o a seguito di immotivate aggressioni, sempre in gruppo con altre minorenni, anche per commettere rapine.

L’altra ragazzina identificata, che ha partecipato all’aggressione, è una 15enne marocchina, già nota alla Questura di Padova perché ad agosto era stata indagata dalla Squadra Mobile per molestie e disturbo alle persone, in concorso con altre minorenni: sottoposta a daspo urbano, con il divieto di accedere o stazionare nei locali pubblici presenti in Piazzale Stazione di Padova e aree limitrofe, è comunque tornata per l’aggressione al bar. Nei suoi confronti, oltre a scattare la denuncia per la violazione del provvedimento, il Questore ha adottato la misura di prevenzione personale dell’avviso orale eseguita dalla Divisione Polizia Anticrimine.

