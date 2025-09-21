Confagricoltura, gli apicoltori incontrano Schillaci e Lollobrigida: “Il benessere delle api è un fattore strategico”

ROMA (ITALPRESS) – “Il benessere delle api è un fattore strategico non solo per l’agricoltura e per l’ambiente, ma anche per la salute umana. Preservare questo apporto prezioso di produttività, qualità e salubrità è la sfida con la quale noi tutti apicoltori ci misuriamo ogni giorno: un evento dedicato a queste tematiche, con l’annunciata partecipazione dei ministri della Salute e dell’Agricoltura, oltre che di un sottosegretario di Stato con delega alla Sanità animale, è un fatto inedito nella storia dell’apicoltura del quale l’Italia intera può dirsi orgogliosa”. Così Raffaele Cirone, presidente della Federazione Apicoltori Italiani (FAI) che interverrà ai lavori del workshop “Sanità e Apicoltura – Sfide e Opportunità”, che si svolgerà a Roma martedì 23 settembre e al quale hanno annunciato la loro partecipazione anche i ministri Orazio Schillaci (Salute), Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e il sottosegretario Marcello Gemmato.

“Poter rappresentare le istanze di un comparto produttivo che ha dimostrato di saper parlare una voce unica, attraverso un modello di concertazione con le principali istituzioni di riferimento (l’Agricoltura e la Salute), è un segnale di grande maturità organizzativa delle Organizzazioni apistiche nazionali”, prosegue Cirone invitando tutti gli apicoltori a seguire l’evento formativo che avvia un percorso di professionalizzazione degli operatori e dell’intero settore.

All’evento, organizzato dal Ministero della Salute, prenderanno parte anche i rappresentanti del mondo agricolo e della cooperazione. Cirone è stato delegato dal presidente di Confagricoltura e del Copa, Massimiliano Giansanti, a rappresentarlo

