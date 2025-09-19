MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE, AL PALASPORT KIOENE ARENA DI PADOVA, LA FESTA PER GLI 80 ANNI DELL’ASCOM CONFCOMMERCIO



Col presidente Patrizio Bertin, il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli e il presidente della Giunta Regionale del Veneto, Luca Zaia intervistato dalla conduttrice, la giornalista Gaia Padovan

E poi lo spettacolo “Pucci Show” con Andrea Pucci e la Zurawski Band

Per partecipare serve la prenotazione

Fate un salto nel tempo di 80 anni e immaginate che sia la sera 9 novembre del 1945. Nello studio del notaio Dott. Giuseppe Salce, un gruppo di operatori commerciali, tra i quali spiccano, per notorietà, nomi che faranno la storia del commercio padovano come Mazzuccato, Gribaldo, Leonardi, Menato, Prosdocimi, Zanibon, Felletti-Spadazzi, Contarello, Dalla Barba, Randi, Garola, Corradini e Morassutti arrivano alla spicciolata non appena hanno tirato giù la serranda del negozio. Li attende un appuntamento che verrà scritto negli annali della città: la costituzione dell’Associazione Commercianti della provincia di Padova.

La guerra è finita da poco ma già si avverte lo slancio di ricostruzione e di rinascita urbanistica, economica, morale e civile che cambierà il volto della città.e i commercianti saranno tra i primi ad assumere impegni associativi che si tradurranno in interventi incisivi per Padova, iniziando il nuovo discorso del terziario padovano che abbraccerà più tardi i settori del turismo, dei servizi e, più recentemente, anche delle professioni.

Ebbene, un nuovo salto con la macchina del tempo ed eccoci ai giorni nostri.

L’Ascom Confcommercio è diventata una delle più importanti organizzazioni imprenditoriali in ambito locale e delle più attive a livello nazionale. Ed è dunque grazie a questi risultati che il prossimo mercoledì 8 ottobre, l’Ascom Confcommercio, a partire dalle ore 18, al PalaSport Kioene Arena di Padova festeggerà i propri primi 80 anni.

Invitati, ovviamente, tutti gli associati che dopo gli interventi di saluto delle autorità, la relazione del presidente Patrizio Bertin e di quello nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, avranno modo di assistere allo spettacolo “Pucci Show” di Andrea Pucci e la Zurawski Band. Un’esplosione di comicità e musica live che farà ridere ed emozionare tutto il pubblico.

La serata, condotta dalla giornalista Mediaset Gaia Padovan, ha in scaletta anche l’intervista che la stessa Padovan farà al Presidente della Giunta Regionale del Veneto, Luca Zaia.

In Ascom Confcommerfcio segnalano che l’ingresso è gratuito per gli associati che potranno portare anche qualche familiare e/o ospite.

La prenotazione è obbligatoria e va fatta entro il 26 settembre prossimo.



Per la prenotazione CLICCARE QUESTO LINK

Ulteriori e più dettagliate informazioni sul sito dell’Ascom Confcommercio: www.ascompd.com

Padova 19 settembre 2025