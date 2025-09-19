La preseason dei bianconeri: domani primo test con Verona alla Kioene Arena

Domani pomeriggio i bianconeri di Sonepar Padova scenderanno in campo alla Kioene Arena per il primo allenamento congiunto della preseason. Alle ore 16.00 i ragazzi di coach Jacopo Cuttini incontreranno Rana Verona, in un test che segnerà l’inizio del percorso di avvicinamento al prossimo Campionato di SuperLega Credem Banca.

Per la compagine padovana si apre così una serie di impegni che accompagneranno la squadra fino all’esordio stagionale. Dopo la sfida interna con Verona, i bianconeri affronteranno Monza in un doppio confronto, prima in casa e poi in trasferta. Seguirà il Trofeo Città di Schio, che vedrà la Sonepar opposta all’Itas Trentino, e il weekend di Montichiari per il Trofeo Ferramenta Astori, dove i patavini si misureranno con avversari come Modena, Trento e Monza. L’ultimo appuntamento della preseason sarà ancora con Verona, al Pala AGSM AIM.

Di seguito il calendario completo degli impegni precampionato:

Sabato 20 settembre – Kioene Arena – ore 16.00. Allenamento congiunto Sonepar Padova – Rana Verona

Sabato 27 settembre – Kioene Arena – ore 16.30. Allenamento congiunto Sonepar Padova – Mint Vero Volley Monza

Sabato 4 ottobre – Opiquad Arena, Monza – ore 16.45. Allenamento congiunto Mint Vero Volley Monza – Sonepar Padova

Mercoledì 8 ottobre – Palasport "Livio Romare", Schio – ore 19.00. 3° Trofeo Città di Schio: Sonepar Padova – Itas Trentino

Sabato 11 e domenica 12 ottobre – Montichiari, 4° Trofeo Ferramenta Astori
Semifinali – Sabato 11 ottobre: ore 17.00, Valsa Group Modena – Sonepar Padova; ore 19.30, Itas Trentino – Mint Vero Volley Monza
Finali – Domenica 12 ottobre: ore 15.00, finale 3°–4° posto; ore 18.00, finale 1°–2° posto

Giovedì 16 ottobre – Pala AGSM AIM, Verona. Allenamento congiunto Rana Verona – Sonepar Padova

“La preseason è un momento fondamentale per costruire l’identità di squadra, affinare l’intesa tra i giocatori e mettere alla prova in campo il lavoro che è stato svolto in palestra a partire dal raduno – ha commentato il Presidente Giancarlo Bettio –. Affrontare in rapida successione avversari del calibro di Modena, Trento, Monza e Verona ci permette di alzare subito l’asticella e di confrontarci con il ritmo e l’intensità che troveremo in campionato. Il nostro obiettivo è arrivare pronti alla prima giornata, con una squadra coesa, determinata e capace di esprimere il proprio gioco indipendentemente dall’avversario. Questi appuntamenti ci aiuteranno a capire a che punto saremo e quanto si dovrà lavorare e affinare in vista della nuova stagione di SuperLega”.

