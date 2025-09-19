Dalle prime ore della mattinata odierna venerdì 19 settembre, i poliziotti della D.I.G.O.S. della Questura di Padova, stanno dando esecuzione a tre decreti di perquisizioni locali e personali, disposte dalla Procura della Repubblica di Padova a carico di altrettanti soggetti intranei ai Centri Sociali del Nord Est indagati, a vario titolo, per i reati di lesioni gravi p. e p. dagli artt. 582, 583, 61 nr.1) ed omissione di soccorso art 593 c.p. , fatti commessi nella nottata di domenica 13 luglio nel capoluogo patavino.

In particolare, un giovane, a seguito di un alterco non violento avvenuto all’interno dell’area ove era in corso lo “Sherwood Festival”, sarebbe stato accompagnato all’uscita da 4 giovani, nell’occasione impiegati, di fatto, quali addetti alla security del festival e indossanti pettorine di colore giallo.

Giunto nell’area esterna il giovane veniva colpito con un pugno al volto, cadendo a terra e perdendo i sensi.

Gli aggressori, terminata l’azione, si davano ad una repentina fuga facendo perdere le loro tracce, senza prestare soccorso al giovane in quel momento a terra privo di conoscenza.

Sul posto veniva richiesto da altre persone l’immediato intervento del personale medico che riscontrava un trauma cranico, frattura al volto e contusioni con prognosi oltre i 40 giorni, con conseguente ricovero in ospedale.

Le indagini condotte dalla D.I.G.O.S. della Questura di Padova, e dirette dalla Procura della Repubblica di Padova, effettuate anche tramite l’analisi di materiale videoregistrato, testimonianze di soggetti presenti ai fatti, ha consentito di individuare 3 dei 4 soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’aggressione, noti per la loro partecipazione a manifestazioni ed eventi d’area antagonista e di deferirli all’Autorità Giudiziaria, che sulla base delle risultanze investigative, ha emesso i decreti di perquisizione eseguiti in mattinata dagli stessi poliziotti che hanno svolto le indagini.

Si evidenzia che il procedimento è in fase di indagini preliminari e che gli indagati devono presumersi non colpevoli fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.

Nel contempo, valutata la gravità dell’aggressione e le conseguenti condotte antisociali riscontrate a carico dei tre indagati, il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha emesso misure di prevenzione personali, rispettivamente a chi ha sferrato il pugno il D.A.cur cd Daspo Willy per anni tre dall’intera area dello Sherwood Festival e l’Avviso Orale, mentre a carico degli altri un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per anni 4 all’indagato veneziano, e all’altro il Daspo Willy da tutti i locali della provincia per anni 3 con proposta dell’obbligo di firma bisettimanale trattandosi di persona con precedenti specifici per reati di violenza contro la persona e lesioni.

I provvedimenti personali di prevenzione sono stati eseguiti contestualmente alle perquisizioni.

(Questura di Padova)