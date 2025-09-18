Meloni “Giornata storica per l’Europa, galleria Brennero opera immensa”

BRENNERO (BOLZANO) (ITALPRESS) – “Italia e Austria sono due nazioni che sono profondamente unite dalla loro storia e geografia, che sono partner di primo piano in Europa. Oggi noi compiamo insieme un passo decisivo per la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il Continente, è una giornata storica non solo per l’Italia e per l’Austria, ma per l’intera Europa perchè la galleria di base del Brennero rappresenta lo snodo centrale e uno dei tasselli fondamentali del corridoio TNT che punta di fatto a connettere la Finlandia e Malta”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero. “Quando questa galleria entrerà in esercizio ci consentirà di abbattere drasticamente i tempi di percorrenza e questo avrà come conseguenza anche quella di decongestionare un’arteria di respiro europeo fondamentale come l’A22 del Brennero e di produrre degli effetti molto benefici dal punto di vista ambientale. E’ un’opera immensa nel cuore d’Europa”, ha sottolineato. “Abbiamo sulle nostre spalle la responsabilità di dimostrare ai nostri cittadini – ma anche a noi stessi – che non c’è un progetto troppo grande per essere affrontato, che non c’è una sfida troppo difficile perchè ci si possa scommettere. Credere in questo progetto significa credere in quello che sappiamo fare meglio, nelle nostre eccellenze e nel nostro know how, nelle straordinarie capacità ingegneristiche e tecniche dei nostri lavoratori, da sempre capaci di compiere grandi imprese anche quando a volte la politica non ci ha creduto”. Dobbiamo “ricordarci che siamo capaci di fare cose grandi”, in un tempo “nel quale tutto sembra volerci convincere del contrario. Quello che accade oggi lo dimostra in modo tangibile”. La galleria di base del Brennero “diventerà il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo, un’opera da primato”, insieme “ad altre due opere previste dal tracciato del corridoio scandinavo-mediterraneo, una a sud – che è ovviamente il Ponte sullo Stretto di Messina – e una a nord, nel Mar Baltico, tra Germania e Danimarca”. Sono “opere strategiche di rilevanza globale che ci ricordano cosa siamo capaci di fare quando crediamo in noi stessi e nelle nostre capacità”, ha concluso.

(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –