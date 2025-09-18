Formazione Tavazza: Strumenti innovativi per il coinvolgimento dei volontari nelle organizzazioni

Parte il corso dell’Area Motivazionale della Scuola di Volontariato e Legame Sociale “Luciano Tavazza”

Le lezioni punteranno ad arricchire le competenze dei partecipanti per ciò che riguarda l’accoglienza e la gestione dei volontari nelle associazioni per fare in modo che all’interno delle associazioni vi siano persone preparate a creare e guidare programmi di volontariato che rispondano alle tendenze e alle sfide attuali. Il corso avrà un carattere prettamente pratico e mirerà alla trasmissione ai corsisti di tecniche e pratiche utili.

Argomenti degli incontri

Coinvolgere e coordinare volontari: tecniche e pratiche Strategie di ricerca e coinvolgimento dei volontari Motivazione e fidelizzazione dei volontari: best practises Come presentare in modo efficace la propria associazioni ai giovani e nelle scuole Creare un ambiente positivo per i volontari – Mediazione dei conflitti

La partecipazione alle lezioni prevede una compartecipazione alle spese. Il contributo richiesto per ciascuna area tematica è di 20 euro per i volontari e le volontarie di Aps e Odv (è necessario inviare via email a: [email protected] una dichiarazione dell’associazione di appartenenza) e di 30 euro per gli altri.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: c/c intestato a Centro Servizi Padova e Rovigo solidali ODV, Iban IT59C0503412100000000009287