Violenza sessuale su 12enne, minore indagato: “Io estraneo alle accuse”

“Il mio assistito si dice estraneo alle accuse così come contestate”. Così all’Adnkronos l’avvocato Alessandro Margiotta, difensore del minorenne indagato insieme a un 18enne per una presunta violenza sessuale su una dodicenne, i cui abusi sarebbero stati filmati e diffusi poi su Whatsapp. Secondo l’accusa i fatti sarebbero iniziati nel 2023, quando la ragazzina aveva 10 anni.

Ai due giovani sono stati sequestrati tutti i telefonini, tablet e computer e quando inizieranno gli accertamenti irripetibili il difensore valuterà se nominare un proprio consulente di parte. La dodicenne si è confidata con i genitori decidendo poi di denunciare l’accaduto a un centro antiviolenza e poi alla procura dei minori dell’Aquila, che ha trasmesso la denuncia anche a Sulmona per la posizione del 18enne indagato. “Manteniamo il massimo riserbo perché si tratta di minori e siamo nella fase embrionale dell’inchiesta – conclude l’avvocato Margiotta – sempre premettendo che qualora i fatti denunciati fossero veri, la vittima è la persona offesa”.