“Le parole del restauro. Dialogo fra generazioni per la crescita professionale” è il titolo del convegno organizzato dal Gruppo di mestiere Restauro e Gruppo di mestiere Edilizia di Confartigianato Imprese Veneto dal Venerdì 3 ottobre ore 16.30, nella prestigiosa Sala Nobile di Villa Pisani a Stra (Ve).

L’evento che sarà realizzato in collaborazione con Edilcassa Veneto, ha l’obiettivo di promuovere la figura del restauratore, valorizzandone le competenze. Un’occasione di confronto con esperti del settore sul ruolo del restauratore nell’edificato storico e su quali siano i confini di competenza con l’operatore edile.

Per partecipare è necessario confermare la propria presenza compilando il seguente form PER PARTECIPARE ISCRIVITI QUI

Per maggiori informazioni

(Confartigianato Imprese Padova)