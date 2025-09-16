AMY HUNT NONA AL MONDO NEI 100

La sprinter di Assindustria Sport dopo i 100 di Tokyo: «Orgogliosa di me, ma valevo la finale: ora sono pronta per i 200». Tanti i risultati da sottolineare nel weekend gialloblù.

È rimasta fuori dalla finale per appena 3 centesimi di secondo. Una beffa, che però non ha tolto il sorriso alla sprinter britannica Amy Hunt, nona (11”05 il suo rilievo cronometrico in semifinale, nella foto sopra, tratta dalla sua pagina Instagram) ai Mondiali in corso di svolgimento a Tokyo. «Sono grata a me stessa, sono nona al mondo e questo mi rende orgogliosa», ha commentato sul traguardo la portacolori di Assindustria Sport allenata da Marco Airale. «Ho battuto un sacco di ragazze di talento. Allo stesso tempo questo risultato è straziante: il Mondiale è un evento spietato, e ripensandoci ci saranno parecchie lacrime perché sapevo di valere la finale. Ma questo mi dà ancora più carica per i 200, mi sento bene e sono pronta per una grande gara». Appuntamento alle batterie dei 200, allora, in programma da mercoledì, con Amy che poi sarà impegnata anche con la staffetta della Gran Bretagna, forte della medaglia d’argento olimpica nella staffetta 4×100 conquistata ai Giochi di Parigi 2024.



Nel weekend sono però stati tantissimi gli appuntamenti che hanno visto in scena i colori gialloblù, presenti in forze, in particolare, ai campionati di società ragazzi delle province di Padova e Rovigo, che tante soddisfazioni hanno regalato ai giovani atleti del club. Da menzionare anche l’ottavo posto della squadra ai campionati di società di prove multiple di Bassano. E a Copenaghen c’è stato anche chi ha corso la mezza maratona danese, con coach Chiara Arrigoni, Martina Giacometti, Giorgio Franzolin e Chiara Zonzin a sfidare… il diluvio, assieme ad altri 33 mila appassionati (foto sotto).



Ecco chi è salito sul podio, gara per gara.



MENNEA DAY

Cassola, 12 settembre 2025

UOMINI. 200: 2. Lorenzo Stoppato 22”34 (+0.9).



TROFEO CROTTI-RUGGERI

Modena, 13 settembre 2025

DONNE. 1.500: 3. Giada Donati 4’44”19. Martello: 1. Chiara Calore 53.83.

MONDIALI 2025

Tokyo (Giappone), 13-21 settembre 2025

DONNE. Gran Bretagna. 100: 9. Amy Hunt 11”05 (+0.1, semifinale).



CAMP. REG. PROVE MULTIPLE CADETTI + GARE EXTRA

Bassano del Grappa, 13 settembre 2025

UOMINI. 100: 2. Lorenzo De Bortoli 11”38 (-0.5).



LA10 DI MONTAGNANA

Montagnana, 13 settembre 2025

DONNE. Corsa su strada 10 km. SF35: 1. Suzana Naumova Tundzha 39’45” (3. assoluta).



CAMP. DI SOCIETA’ RAGAZZI – PD/RO

Rovigo, 13 settembre 2025

RAGAZZI. 60: 2. Daniele Campaci 8”5. 1.000: 3. Nicolò Mori 3’28”0. Lungo: 3. Campaci 4.52. Marcia (2.000 m.): 1. Gabriele Vettorazzi 13’15”0. Classifica di società: 3. Assindustria Sport 7.093.

RAGAZZE. 60: 1. Agnese Pasquato 8”6. 1.000: 2. Anita Quagliato 3’24”4. Peso: 1. Sarah Violato Umwngie 9.57. 4×100: 3. Assindustria Sport (Boscari – Paccagnella – Carlin – Marai Bendazzoli) 57”9. 3×800: 3. Assindustria Sport (Perazzolo – D’Anza – Balice) 9’11”1. Vortex: 1. Francesca Ballotta 39.43, 2. Carlotta Milan 35.20. Classifica di società: 2. Assindustria Sport 9.963.



(Assindustria Padova)