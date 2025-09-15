Sole e caldo sull’Italia, ma all’orizzonte c’è la ‘tempesta equinoziale’: il meteo

Sole e caldo sull’Italia tornano protagonisti, ma all’orizzonte c’è la ‘tempesta equinoziale’. Intanto però la settimana che si apre oggi lunedì 15 settembre si preannuncia all’insegna del bel tempo con giornate soleggiate e cieli sereni.

Meteo oggi, domani e mercoledì

Questa fase di calma apparente, tuttavia, nasconde qualche piccola insidia che non va sottovalutata. In particolare, l’anticiclone non riuscirà a garantire una protezione totale sui settori più settentrionali. Tra domani martedì 16 settembre e mercoledì 17, infatti, il Triveneto, specie montuoso, sarà interessato da un passaggio perturbato che porterà rovesci e temporali sparsi fa sapere iLMeteo.it. Si tratterà di fenomeni localizzati, ma che richiederanno attenzione per la loro potenziale intensità. Allo stesso tempo, anche i settori tirrenici settentrionali, specialmente sulla Liguria e sull’alta Toscana, vedranno un aumento della nuvolosità, seppur senza fenomeni di rilievo.

Contestualmente a questa maggiore stabilità, assisteremo a un netto e sensibile aumento delle temperature su tutto il Paese. L’aria calda proveniente da sud-ovest favorirà un rialzo termico che riporterà i valori su livelli estivi, in particolare al Centro-Sud. Le massime potranno toccare, e in alcune zone superare, i 30°C. Si prevedono picchi fino a 33-34°C, specialmente nelle regioni meridionali, dove si vivranno giornate più in linea con il mese di agosto che settembre.

Cos’è la tempesta equinoziale

Ma la serenità di questa fase potrebbe essere solo un prologo. L’attenzione è già puntata verso la fine del mese, quando potrebbe prepararsi un cambiamento radicale dello scenario. Tra lunedì 22 e martedì 23 settembre, in concomitanza con l’arrivo dell’autunno astronomico, cresce il rischio che si scateni la cosiddetta ‘tempesta equinoziale’, termine usato per descrivere un’intensa e spesso violenta perturbazione che si manifesta tipicamente in prossimità degli equinozi, ovvero i periodi dell’anno in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata. In questo frangente, la contrapposizione tra l’aria calda estiva e le prime masse d’aria fredda autunnali può dar vita a fenomeni meteorologici estremi e molto estesi.

Questo evento, se dovesse verificarsi, porterebbe una marcata ondata di maltempo, con piogge intense e un brusco calo delle temperature su gran parte dell’Italia. Si tratta di un fenomeno tipico di questo periodo di transizione tra l’estate e l’autunno, ma che per la sua potenziale intensità e diffusione richiede un monitoraggio costante.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 15 settembre – Al Nord: nubi in aumento la sera. Al Centro: stabile e più caldo. Al Sud: soleggiato e caldo

Domani, martedì 16 settembre – Al Nord: alcuni temporali sul Friuli, stabile altrove. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: sole e caldo

Mercoledì 17 settembre – Al Nord: un po’ instabile al Nordest. Al Centro: molte nubi sulle Adriatiche, occasionali precipitazioni. Al Sud: sole e caldo

TENDENZA: condizioni anticicloniche, caldo.