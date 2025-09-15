Liber* di dissentire – XI edizione di Educare alle differenze: 27 e 28 settembre a Padova

Due giornate di autoformazione gratuita sui temi dell’educazione alle differenze e del contrasto a ogni forma di discriminazione: “Liber* di dissentire”, meeting nazionale Educare alle differenze si terrà il 27 e 28 settembre a Padova, presso il Liceo Concetto Marchesi (Sede “Fuà Fusinato”), in via Divisione Folgore 4/b.

Educare alle differenze è una rete di associazioni che da 11 anni opera sul territorio nazionale per promuovere una scuola capace di costruire cittadinanza, inclusione e uguaglianza attraverso corsi di formazione dedicati alle scuole di ogni ordine e grado; confronti territoriali; ricerche, statistiche e pubblicazioni; condivisione di buone pratiche e di metodologie all’avanguardia. Tra le varie iniziative che realizza vi è il meeting nazionale “Educare alle differenze”. Il meeting annuale propone due giorni di autoformazione sui temi delle differenze e del contrasto a ogni forma di discriminazione con laboratori, tavole rotonde, incontri, spettacoli, mostre e molto altro ancora.

L’evento “Liber* di dissentire” è patrocinato da Provincia e Comune di Padova e dalla Consigliera di Parità provinciale, Julia di Campo.

Quest’anno Padova ospiterà l’edizione del meeting dal titolo “Liber* di dissentire” per promuovere una scuola che non educhi solo all’obbedienza, ma alla capacità di farsi domande, scegliere e dissentire. L’iniziativa invita a riflettere sulle relazioni di potere e sulle forme di oppressione — sessismo, razzismo, omolesbobitransfobia, abilismo, classismo — puntando non solo a “includere”, ma a costruire spazi di agibilità, legittimità e parola per chi è sistematicamente collocat* ai margini.

L’evento è aperto a chiunque voglia partecipare, con particolare interesse per enti del terzo settore e per chi svolge un ruolo educativo e/o di insegnamento. La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione al seguente link: www.educarealledifferenze.it/eforms/registrazione-educare-alle-differenze-edizione-11/68/

Per consultare il programma completo dell’evento: www.educarealledifferenze.it/wp-content/uploads/2025/09/Programma-EaD11-A4.pdf

Per maggiori informazioni su Educare alle differenze, visitare www.educarealledifferenze.it

(Provincia di Padova)