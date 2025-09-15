I Tappezzieri di Confartigianato Imprese Padova in visita al Salone dell’Alto Artigianato Italiano – giovedì 2 ottobre 2025

La Categoria dei Tappezzieri di Confartigianato Imprese Padova organizza una visita collettiva alla terza edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano, ospitata nella cornice dell’Arsenale di Venezia. Un appuntamento imperdibile per toccare con mano l’eccellenza del saper fare italiano: maestri artigiani da tutta la Penisola esporranno opere, materiali e tecniche che raccontano tradizione, innovazione e bellezza nel cuore della laguna.
Perché partecipare
- Ispirazione e tendenze: idee, finiture, fibre e lavorazioni per aggiornare collezioni e progetti.
- Networking di qualità: confronto diretto con maestri artigiani, designer e fornitori.
- Valorizzazione del mestiere: un percorso che esalta l’artigianato di alto livello e la sua evoluzione.
Scopri gli espositori sul sito ufficiale: saloneartigianato.venezia.it/espositori/
Programma
- Data: giovedì 2 ottobre 2025
- Ritrovo: ore 9.00 a Venezia, a lato della Biglietteria ACTV davanti alla Stazione dei treni S. Lucia
- Come raggiungere l’Arsenale: Linee 4.1 e 4.2 (ACTV) con fermata Arsenale
Biglietti
- Ridotto € 12,50 (13–17 anni, over 65)
- Tariffa dedicata agli Associati Confartigianato Imprese Padova: Intero € 15,00 con un minimo di 10 partecipanti
La tariffa associati è riservata ai tesserati Confartigianato Imprese Padova e verrà confermata al raggiungimento del numero minimo.
Per partecipare, compila il form di seguito