Azzurro Aouani vince il bronzo nella maratona mondiale

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Quarta medaglia per l’Italia ai Mondiali di Tokyo. Nella maratona Iliass Aouani conquista il bronzo con il tempo di 2h09:53. E’ il coronamento di una stagione fantastica per il milanese, campione europeo in carica che ha trionfato ad aprile nella prima edizione degli Europei di corsa su strada a Lovanio, in Belgio. Vince in volata il tanzaniano Alphonce Simbu al fotofinish, in rimonta sul tedesco Amanal Petros che era in testa all’ingresso nello stadio (2h09:48 il crono per entrambi). Tra i migliori anche il primatista italiano Yohanes Chiappinelli, sesto in 2h10:15, mentre si ferma Yeman Crippa al 32esimo chilometro. Nella storia dei Mondiali è la quinta medaglia azzurra nella maratona maschile dopo un argento (Vincenzo Modica 1999) e tre altri bronzi (Gelindo Bordin 1987, Stefano Baldini 2001 e 2003). Si qualifica per la finale dell’asta Roberta Bruni, a segno con 4,60 alla prima prova dopo il 4,45 ottenuto alla seconda, recuperata meno di tre mesi dopo la frattura dell’osso sacro mentre viene eliminata Elisa Molinarolo con 4,45. Promosse in semifinale le tre azzurre dei 400 ostacoli: Alice Muraro vince la sua batteria con il personale di 54.36 e si migliora di oltre due decimi per diventare la seconda italiana di sempre, realizzando l’ottavo tempo complessivo, Ayomide Folorunso (54.67) e Rebecca Sartori (55.11). Nel martello out Giorgio Olivieri (71,41).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).