Ucraina, drone russo sconfina in Romania: in volo due F-16 e i jet Nato

Un drone russo è penetrato per circa 20 chilometri nello spazio aereo della Romania, nella regione di Tulcea, al confine con l’Ucraina, fino alla cittadina di Chilia Veche, ed è poi scomparso dai radar degli F-16 romeni che si sono alzati in volo dalla base di Fetesti per seguirlo. Anche la Nato ha mobilitato due Eurofighter tedeschi dislocati in Romania. Il ministero della Difesa ha poi precisato che il drone non ha sorvolato zone abitate e non ha posto una minaccia.

Ieri è stata registrata la minaccia di una incursione con droni in Polonia, ha denunciato il comando militare a Varsavia. Nel pomeriggio sono stati messi in stato di elevata allerta i sistemi di difesa aerea. “A causa della minaccia dei droni russi che operano sull’Ucraina vicino al confine con la Polonia, è iniziata una operazione preventiva delle forze polacche e alleate”, aveva dichiarato il Premier Donald Tusk. L’aeroporto di Lublino è stato chiuso al traffico aereo per circa due ore, fino a quando la difesa non ha dichiarato l’allarme cessato. Ma nelle località di Swidnik e Chelm sono risuonate le sirene di allarme e in cinque distretti del Paese al confine con l’Ucraina una unità di crisi del governo ha inviato sms ai cellulari dei residenti con l’avvertimento del “pericolo di un attacco dal cielo”.

Zelensky: “Droni russi in Polonia e Romania, guerra si allarga”

Dopo la nuova giornata di tensione nei cieli, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di un’evidente espansione della guerra“. “Oggi, la Romania ha fatto decollare aerei da combattimento a causa di un drone russo nel suo spazio aereo – riferisce Zelensky su X – Secondo i dati attuali, il drone è penetrato per circa 10 chilometri nel territorio rumeno e ha operato nello spazio aereo Nato per circa 50 minuti. La Polonia ha risposto militarmente alla minaccia dei droni d’attacco russi”.

Secondo il presidente, “i droni russi hanno sorvolato diverse regioni dell’Ucraina per tutto il giorno, comprese le regioni settentrionali, praticamente lungo il confine con la Bielorussia”. “L’esercito russo – afferma Zelensky, in una risposta indiretta a Donald Trump, che ha parlato di “un errore” – sa esattamente dove sono diretti i suoi droni e per quanto tempo possono operare in aria. Le loro rotte sono sempre calcolate. Non può trattarsi di una coincidenza, di un errore o dell’iniziativa di qualche comandante di livello inferiore. Si tratta di un’evidente espansione della guerra da parte della Russia, ed è esattamente così che agiscono. Piccoli passi all’inizio, e alla fine grandi perdite”.

Droni Kiev colpiscono raffineria russa di Kirishi

Droni ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Kirishi, nell’oblast’ di Leningrado, in Russia, nella notte del 14 settembre, ha dichiarato il governatore regionale Alexander Drozdenko. La raffineria di Kirishi è una delle più grandi in Russia e ha una capacità di lavorazione di oltre 17 milioni di tonnellate di petrolio all’anno. “La difesa aerea russa ha intercettato tre droni nella zona di Kirishi”, ha affermato Drozdenko. I rottami di un drone abbattuto si sono schiantati sul sito della raffineria, innescando un incendio. “Le fiamme sono state domate e non ci sono state vittime”, ha aggiunto.

Secondo quanto riferiscono i media ucraini, un drone di Kiev ha colpito anche l’impianto della Metafrax Chemicals nel Territorio di Perm, a oltre 1.800 chilometri dal confine tra Russia e Ucraina.