Marc Marquez trionfa al Gp di San Marino, Bezzecchi secondo

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sul circuito di Misano, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Il 32enne fuoriclasse di Cervera, sempre più leader indiscusso della classifica piloti, piega la resistenza di uno stoico Marco Bezzecchi (Aprilia) e centra il sesto successo a Misano in carriera. Completa il podio l’altro spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini), terzo. Quarto e quinto Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Luca Marini (Honda) settimo, cadute invece per Francesco Bagnaia (Ducati) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3).

