Israele, Rubio oggi a Gerusalemme: “Attacco Idf a Doha non cambia natura relazioni con Usa”

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è oggi in Israele per una visita ufficiale dopo aver espresso il sostegno dell’Amministrazione Trump all’alleato, malgrado il raid dell’Idf contro la leadership di Hamas a Doha. Insieme al Premier Benjamin Netanyahu, nelle prossime ore si recherà al Muro del pianto di Gerusalemme. Gli Stati Uniti “non sono contenti” dell’attacco israeliano contro i leader di Hamas in Qatar. Il raid “non cambia la natura della nostra relazione con gli israeliani ma dovremo parlarne, principalmente, dell’impatto che ha” sugli sforzi per una tregua, ha dichiarato Rubio prima di lasciare Washington.

“Dovremo discutere dell’impatto degli eventi dei giorni scorsi sulla possibilità” di ottenere “a breve” quello che Trump chiede, vale a dire, “la sconfitta di Hamas, la fine della guerra e il ritorno degli ostaggi, tutto insieme”.

Secondo il Dipartimento di Stato americano, lo scopo del viaggio di Rubio è quello di assicurare a Israele il sostegno degli Stati Uniti, in vista del prossimo riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di diversi Paesi all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Idf rivendica uccisione 20 presunti esponenti Hamas

Le forze militari israeliane rivendicano l’uccisione di più di 20 presunti esponenti di Hamas, fra cui diversi che avevano preso parte all’attacco del 7 ottobre del 2023, in operazioni nell’ultimo mese. Fra questi, Yusef Jumaa, il comandante della cellula d Hamas che aveva fatto irruzione nel kibbutz di Alumin, Samir Laqta, comandante di una unità delle forze Nukhba (le forze speciali delle brigate di Al Qassam), Issa Abbas, comandante di una unità del battaglione Zeitoun, Ismail Adwan, Ahmed Adwan e Mohammed Adwan, del battaglione di Hamas di Beit Hanoun.