LA POLIZIA DI STATO INTERCETTA UN’AUTO RUBATA NEL COMUNE DI MILANO. TRAVOLTO IL CAPO PATTUGLIA DALL’AUTO IN FUGA

Alle ore 23.25 di ieri, gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Padova in servizio di vigilanza sull’A/4 “Serenissima”, ricevevano una segnalazione dalla Sala Operativa, per la ricerca di un’autovettura provento di rapina nel Comune di Milano.
I poliziotti, transitando a bassissima velocità in corsia di emergenza, individuavano l’auto segnalata, ferma in prossimità di un erogatore di carburante all’interno dell’area di servizio tesina (VI), apparentemente senza nessuno a bordo.
Gli operatori si avvicinavano con cautela e mentre scendevano dal veicolo di servizio un uomo risaliva velocemente a bordo del mezzo rubato, ripartendo a forte velocità.
Il capo pattuglia, nel tentativo di raggiungere e fermare l’uomo, veniva travolto dal veicolo in fuga, nell’impatto scaraventato a terra e trascinato per alcuni metri.
Il poliziotto, soccorso immediatamente è stato trasportato in ospedale e ricoverato per le ferite ed i traumi riportati.
L’auto, in fuga in direzione di Venezia, veniva intercettata, in A4 da una pattuglia della Polizia Stradale di Venezia, all’altezza del casello di Spinea (VE).
Alla vista dei poliziotti, il conducente, solo a bordo, abbandonava il veicolo dandosi alla fuga nei campi adiacenti e facendo perdere le proprie tracce.
Sono in atto le attività di ricerca del fuggitivo, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti relativi all’attività d’indagine in corso.