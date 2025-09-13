“9° RADUNO NAZIONALE ANPS – CON DIGNITA’ E ONORE” – DOMENICA 14 SETTEMBRE

Questa mattina 14 settembre Padova sarà teatro dell’evento conclusivo del 9° Raduno nazionale dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato), che vedrà una grande partecipazione di associati e Istituzioni.

L’appuntamento centrale della giornata è la sfilata in Prato della Valle, dalle 10.30, presentata dalla giornalista Ilaria Dalle Palle, che vedrà sfilare le Sezioni ANPS provenienti da tutta Italia, con oltre 15.000 presenze tra associati e le loro famiglie.

L’Associazione, che oggi conta oltre 50.000 volontari in tutta Italia, si compone di 165 Sezioni di cui una presente anche a Toronto.

Il lavoro degli associati nasce dalla convinzione che la solidarietà, il rispetto e la legalità siano valori imprescindibili per la crescita sociale.

Si tratta volontari impegnati in attività concrete che vanno dal sostegno alle famiglie, alla promozione di una cultura della sicurezza, della legalità e della cittadinanza attiva, soprattutto attraverso incontri nelle scuole.

Alla sfilata di oggi sarà presente anche l’associato 90enne Toni Benito, veterano dell’ANPS.

Sfileranno, altresì, i Reparti della Polizia di Stato, la Protezione Civile, il Gruppo Bandiera e la Banda della Polizia di Stato, insieme ai Vice Ispettori del 19° Corso Nettuno e ad una rappresentanza delle Fiamme Oro, sia del settore atletica che della sezione paralimpica.

Quest’anno la manifestazione sarà arricchita dalla presenza di una delegazione della Polizia ucraina, con la quale l’ANPS ha stretto un forte legame di solidarietà.

In passato l’associazione ha ospitato in Italia i figli dei colleghi ucraini colpiti dal conflitto, offrendo loro momenti di serenità, visite culturali e opportunità di conoscere realtà diverse dalla loro. La loro partecipazione alla sfilata rappresenta un gesto concreto di amicizia e sostegno internazionale.

Alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani, la cerimonia sarà accompagnata dalle suggestive musiche eseguite dalla Banda della Polizia di Stato.

Questa giornata chiude il Raduno ANPS e sottolinea il forte legame tra la Polizia di Stato, i suoi associati e la comunità, attraverso un momento solenne di testimonianza e condivisione dei valori della legalità, della solidarietà e dell’impegno civico di donne e uomini che, dopo una carriera di servizio, accanto alla propria vita familiare e professionale, scelgono di dedicare tempo ed energie a favore della comunità.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento al link: https://www.youtube.com/watch?v=N1mmNFkCvww

(Questura di Padova)