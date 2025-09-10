Variazioni al servizio di trasporto pubblico locale a Villaguattera e Bosco

Prolungamento della Linea U21 da Ponterotto e parziale modifica della linea E031

Si informa la cittadinanza che, a causa della prorogata chiusura di via Gioberti per ulteriori tre settimane, necessaria per il completamento dei lavori di Etra S.p.A., e in previsione della successiva chiusura di Via Cavour, sono istituite modifiche al servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) nelle frazioni di Bosco e Villaguattera.

A partire da mercoledì 10 settembre, la linea urbana U21 di Busitalia sarà prolungata fino a Villaguattera, in sostituzione delle corse scolastiche della linea E031, attualmente limitata a Bosco di Rubano a causa dei lavori di posa della rete fognaria in via Gioberti.

La linea U21 prolungherà il tragitto da Ponterotto lungo via Garibaldi, via Cavour e via Perlasca. Saranno istituite due nuove fermate presso il parcheggio del capolinea di Villaguattera e in via Cavour, in corrispondenza dell’incrocio di via Perlasca.

La linea transiterà poi per via Montà, via Due Palazzi, via Beato Pellegrino, via Giotto, corso del Popolo e fino alla Stazione Fs.

A decorrere dalla stessa data e fino a conclusione dei lavori di Etra, i mezzi della linea E031 effettueranno capolinea a Bosco di Rubano, senza transitare su via Gioberti.

Per ulteriori dettagli su corse, orari e titoli di viaggi, si rimanda al sito ufficiale di Busitalia alla sezione News e Comunicati stampa.