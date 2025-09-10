Variazioni al servizio di trasporto pubblico locale a Rubano e Bosco

Si informa la cittadinanza che, a causa della prorogata chiusura di Via Roma per i lavori della nuova linea tranviaria e fino al completamento degli stessi, restano in vigore le modifiche al percorso precedentemente introdotte per le corse delle linee E031. I mezzi, giunti in via Europa, svolteranno in via Vernise Frascà e rientreranno infine alla rotonda di via Roma – via Valli. Proseguiranno poi fino a Bosco di Rubano dove effettueranno capolinea, in conseguenza della chiusura di via Gioberti. Da Bosco di Rubano partiranno alle 6.50 le 2 corse: una transiterà per via Roma e via Vernise Frascà, l’altra per via Borromeo (cimitero)

Fermate sospese:

· BV. Via Europa tranne corsa Camisano Lissaro Padova

· Rubano Municipio

· Via Kennedy

Fermate sostitutive:

· Via Spinelli (vicino distretto sanitario)

· Parco Etnografico

· Via Europa (solo corsa Mestrino – Bosco di Rubano – Padova)