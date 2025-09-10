Variazioni al servizio di trasporto pubblico locale a Rubano e Bosco

Si informa la cittadinanza che, a causa della prorogata chiusura di Via Roma per i lavori della nuova linea tranviaria e fino al completamento degli stessi, restano in vigore le modifiche al percorso precedentemente introdotte per le corse delle linee E031. I mezzi, giunti in via Europa, svolteranno in via Vernise Frascà e rientreranno infine alla rotonda di via Roma – via Valli. Proseguiranno poi fino a Bosco di Rubano dove effettueranno capolinea, in conseguenza della chiusura di via Gioberti. Da Bosco di Rubano partiranno alle 6.50 le 2 corse: una transiterà per via Roma e via Vernise Frascà, l’altra per via Borromeo (cimitero)
Fermate sospese:
· BV. Via Europa tranne corsa Camisano Lissaro Padova
· Rubano Municipio
· Via Kennedy
Fermate sostitutive:
· Via Spinelli (vicino distretto sanitario)
· Parco Etnografico
· Via Europa (solo corsa Mestrino – Bosco di Rubano – Padova)
La corsa delle 6.30 Mestrino – Bosco di Rubano – Padova, transiterà per via Europa e via Vernise Frascà.
La corsa delle 6.40 Camisano – Lissaro – Padova, transiterà regolarmente per via Europa.