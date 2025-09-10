Il Distretto del Commercio alla Fiera del Soco

Il Comune di Rubano, in qualità di componente attivo del Distretto del Commercio, invita cittadini, imprese e associazioni a partecipare alle iniziative in programma martedì 17 settembre 2025 presso la Fiera del Soco a Grisignano di Zocco.
Nel corso del pomeriggio e della serata si terranno due convegni tematici, promossi dal Distretto, occasione per fare il punto sulle attività svolte e presentare i nuovi progetti avviati sul territorio.
Primo convegno – ore 17.30
Sala convegni Fiera del Soco
Resoconto delle attività realizzate dal Distretto del Commercio negli ultimi due anni
Premiazione delle attività economiche che si sono distinte per il contributo attivo al territorio
Presentazione del nuovo progetto di Welfare Circolare, recentemente avviato nei Comuni del Distretto
Un’opportunità per conoscere da vicino i risultati raggiunti e le prossime azioni in programma, con particolare attenzione al sostegno alle imprese locali e allo sviluppo sostenibile.
Secondo convegno – ore 21.00
Sala convegni Fiera del Soco
Un incontro dedicato in particolare al Terzo Settore, con un approfondimento sulle implicazioni e opportunità che il Welfare Circolare può generare per associazioni, enti del non profit e reti di comunità.
Uno spazio di confronto tra istituzioni, realtà economiche e sociali, per valorizzare le sinergie territoriali e costruire nuovi modelli di collaborazione.
L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.