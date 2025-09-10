Il Distretto del Commercio alla Fiera del Soco

Il Comune di Rubano, in qualità di componente attivo del Distretto del Commercio, invita cittadini, imprese e associazioni a partecipare alle iniziative in programma martedì 17 settembre 2025 presso la Fiera del Soco a Grisignano di Zocco.

Nel corso del pomeriggio e della serata si terranno due convegni tematici, promossi dal Distretto, occasione per fare il punto sulle attività svolte e presentare i nuovi progetti avviati sul territorio.

Primo convegno – ore 17.30

Sala convegni Fiera del Soco

  • Resoconto delle attività realizzate dal Distretto del Commercio negli ultimi due anni

  • Premiazione delle attività economiche che si sono distinte per il contributo attivo al territorio

  • Presentazione del nuovo progetto di Welfare Circolare, recentemente avviato nei Comuni del Distretto

Un’opportunità per conoscere da vicino i risultati raggiunti e le prossime azioni in programma, con particolare attenzione al sostegno alle imprese locali e allo sviluppo sostenibile.

Secondo convegno – ore 21.00

Sala convegni Fiera del Soco

Un incontro dedicato in particolare al Terzo Settore, con un approfondimento sulle implicazioni e opportunità che il Welfare Circolare può generare per associazioni, enti del non profit e reti di comunità.

Uno spazio di confronto tra istituzioni, realtà economiche e sociali, per valorizzare le sinergie territoriali e costruire nuovi modelli di collaborazione.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

