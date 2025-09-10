Avviso alla cittadinanza – Modifiche temporanee al sistema di conferimento rifiuti

Si informa la cittadinanza che, a partire da martedì 16 settembre, entreranno in vigore alcune modifiche temporanee al sistema di conferimento presso le sole isole ecologiche di via Ticino Oasi e via Pordenone.
VIA TICINO OASI
-
L’attuale press container del secco viene convertito in un press container dedicato esclusivamente a carta e cartone.
-
Il rifiuto secco dovrà essere conferito nel press container di via Ticino lato via Borromeo oppure nelle isole vicine (viale Brenta, via De Nicola, via Toscana).
-
Rimane invariato il conferimento di vetro e plastica nelle campane già presenti.
VIA PORDENONE
-
Verrà posizionato un nuovo press container dedicato alla plastica.
-
Nell’isola sarà quindi possibile conferire in tre press container distinti: secco, carta, plastica.
-
Il vetro continuerà ad essere conferito nelle campane interrate.
Queste modifiche sono provvisorie, in attesa della rimodulazione complessiva delle isole ecologiche.
⚠️ Ricordiamo alla cittadinanza che:
-
L’abbandono dei rifiuti, anche in caso di contenitori pieni o guasti, costituisce reato ed è soggetto a sanzioni.
-
I conferimenti devono avvenire esclusivamente tramite Eco-tessera, necessaria per l’apertura dei press container e delle nuove attrezzature.
-
Chi fosse sprovvisto di Eco-tessera deve rivolgersi a Etra per richiederne la consegna o la sostituzione in caso di malfunzionamento.
Grazie per la collaborazione.