Webinar di presentazione di SAMUEXPO – Nati per innovare

Torna per l’edizione 2026 SAMUEXPO, la fiera biennale che si conferma tra gli appuntamenti di riferimento nel panorama internazionale della meccanica, subfornitura e plastica. Per approfondire le opportunità offerte dalla prossima edizione, Confartigianato Imprese Veneto organizza un webinar gratuito in programma mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 17.00.
Un’occasione per conoscere più da vicino le caratteristiche della fiera, le modalità di partecipazione e il valore strategico della presenza coordinata all’interno dello spazio Confartigianato.
Perché partecipare al webinar
La Federazione della Metalmeccanica di Produzione di Confartigianato Imprese Veneto ha rinnovato la collaborazione con Fiere di Pordenone con l’obiettivo di rafforzare il supporto alle imprese nel loro approccio ai mercati, in un contesto economico che richiede visione e strumenti adeguati.
SAMUEXPO rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare l’artigianato evoluto, innovativo e specializzato, grazie a una piattaforma fieristica internazionale capace di unire esposizione, networking e sviluppo commerciale.
SAMUEXPO: una fiera, tre saloni e infinite connessioni
La manifestazione si svolgerà il 5, 6 e 7 febbraio 2025 presso la Fiera di Pordenone e si articola in tre saloni integrati:
- Samumetal – Tecnologie, macchine utensili e utensileria
- Samuplastic – Soluzioni per la lavorazione della plastica e materiali affini
- Subtech – Subfornitura meccanica e componentistica
Il Villaggio di Confartigianato
Da oltre dieci anni, Confartigianato è presente con il proprio “Villaggio”, uno spazio collettivo dove le imprese possono esprimere competenze, capacità produttiva e spirito innovativo.
SAMUEXPO è un evento di rilevanza nazionale e internazionale, con la partecipazione di operatori da tutto il mondo: un ambiente ideale per sviluppare nuove relazioni di business, incontrare buyer e distributori, aggiornarsi sulle novità del settore e stringere collaborazioni strategiche.
Programma del webinar
- Mercoledì 24 settembre 2025
- Ore 17.00
- Evento online – Gratuito
Interventi:
- Saluti istituzionali: Nerio Dalla Vecchia
Presidente della Federazione della Metalmeccanica di Produzione Confartigianato Imprese Veneto
- Presentazione della fiera: Paolo Riva
Project Manager Samuexpo
- Coordinamento: Mario Xausa
Funzionario della Federazione della Metalmeccanica di Produzione Confartigianato Imprese Veneto
Per ricevere il link di collegamento è necessario compilare il form: