Webinar di presentazione di SAMUEXPO – Nati per innovare

Torna per l’edizione 2026 SAMUEXPO, la fiera biennale che si conferma tra gli appuntamenti di riferimento nel panorama internazionale della meccanica, subfornitura e plastica. Per approfondire le opportunità offerte dalla prossima edizione, Confartigianato Imprese Veneto organizza un webinar gratuito in programma mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 17.00.

Un’occasione per conoscere più da vicino le caratteristiche della fiera, le modalità di partecipazione e il valore strategico della presenza coordinata all’interno dello spazio Confartigianato.

Perché partecipare al webinar

La Federazione della Metalmeccanica di Produzione di Confartigianato Imprese Veneto ha rinnovato la collaborazione con Fiere di Pordenone con l’obiettivo di rafforzare il supporto alle imprese nel loro approccio ai mercati, in un contesto economico che richiede visione e strumenti adeguati.

SAMUEXPO rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare l’artigianato evoluto, innovativo e specializzato, grazie a una piattaforma fieristica internazionale capace di unire esposizione, networking e sviluppo commerciale.

SAMUEXPO: una fiera, tre saloni e infinite connessioni

La manifestazione si svolgerà il 5, 6 e 7 febbraio 2025 presso la Fiera di Pordenone e si articola in tre saloni integrati:

Samumetal – Tecnologie, macchine utensili e utensileria

– Tecnologie, macchine utensili e utensileria Samuplastic – Soluzioni per la lavorazione della plastica e materiali affini

– Soluzioni per la lavorazione della plastica e materiali affini Subtech – Subfornitura meccanica e componentistica

Il Villaggio di Confartigianato

Da oltre dieci anni, Confartigianato è presente con il proprio “Villaggio”, uno spazio collettivo dove le imprese possono esprimere competenze, capacità produttiva e spirito innovativo.

SAMUEXPO è un evento di rilevanza nazionale e internazionale, con la partecipazione di operatori da tutto il mondo: un ambiente ideale per sviluppare nuove relazioni di business, incontrare buyer e distributori, aggiornarsi sulle novità del settore e stringere collaborazioni strategiche.

Programma del webinar

Mercoledì 24 settembre 2025

Ore 17.00

Evento online – Gratuito

Interventi:

Saluti istituzionali: Nerio Dalla Vecchia



Presidente della Federazione della Metalmeccanica di Produzione Confartigianato Imprese Veneto

Nerio Dalla Vecchia Presidente della Federazione della Metalmeccanica di Produzione Confartigianato Imprese Veneto Presentazione della fiera: Paolo Riva



Project Manager Samuexpo

Paolo Riva Project Manager Samuexpo Coordinamento: Mario Xausa



Funzionario della Federazione della Metalmeccanica di Produzione Confartigianato Imprese Veneto

Per ricevere il link di collegamento è necessario compilare il form:

